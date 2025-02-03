路勁部署推凱和山「樓王」 擬提價2% 今年樓價料有5%內溫和升幅

明報記者 林可為

去年12月起，路勁以提供新優惠、變相減價形式推出凱和山，至今年1月底累售近135伙、套現超過6億元，平均實呎1.01萬元；顏景鳳指出，新盤若以具市場競爭力的價錢推出，就具承接力，集團正部署推出凱和山的「樓王」第1座，該座提供的1房至3房戶，實用381至1025方呎，不少單位享有九逕山的翠綠山巒景致。

不少單位享九逕山翠綠山巒景

她透露，由於第1座位置、景觀有別其他座數，整體呎價料有2%至3%上調空間。

至於凱和山14幢實用介乎2031至3419方呎的洋房，以及4伙實用1540至1577方呎的複式別墅，計劃今年第四季推出招標，屈時亦會開放現樓示範洋房。顏景鳳表示，此兩款物業在屯門同區的新供應稀少，適合家庭成員較多的家族，價錢會參考同區一手洋房。

晉環將開放全新複式示範單位

翻查資料，保利置業（0119）旗下青山公路青山灣洋房瑧譽，最近售出的6號、12號屋，總實用面積均逾5800方呎，成交價皆逾1.3億元、實呎介乎2.2萬至2.3萬元，市場估計相關成交實呎可作凱和山洋房的參考。

晉環方面，現時可供發售的餘貨尚有40餘伙，焦點是10伙實用1200餘方呎的複式及特色戶，稍後將開放位處第1A座高層的連裝修現樓示範單位，料將以招標形式發售。

顏景鳳認為，隨新春節日氣氛漸退，樓市交投氣氛將於2月中後復常，屆時將有多個新盤登場，估計2月整體一手交投會是1月份（錄約765宗）的五成，即約380宗的水平。

顏景鳳：購房置業仍屬港人剛性需求

對特朗普就任美國總統，中美兩國角力、貿易戰會否轉趨激烈，令本港樓市受拖累，顏回應指出不太擔心，因為購房置業仍屬港人剛性需求，主打中小型單位的上車盤、或港鐵沿線項目，仍具有相當承接力；此外，特區政府去年全面「撤辣」、加上美國聯儲局啟動減息，2024年全年整體一手成交錄約1.58萬宗，按年增加近五成，顏認為樓市最嚴竣時間相信已過去，如息口下調勢頭不變，2025年樓價有望有5%以內升幅。

（發展商專訪）