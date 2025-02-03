moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

路勁部署推凱和山「樓王」 擬提價2% 今年樓價料有5%內溫和升幅

【明報專訊】市場憧憬新春後樓市將出現小陽春之際，路勁（1098）銷售及市場推廣總監顏景鳳接受訪問表示，隨節日氣氛料於2月中消散，市場復常，集團旗下兩個現樓項目將啟動銷售新攻勢，其中屯門掃管笏凱和山，部署推出屬屋苑「樓王」、位處單邊位置的第1座，料呎價有力調升2%至3%；至於黃竹坑站港島南岸晉環，亦將開放全新連裝修複式示範單位。她認為置業購房仍屬港人剛性需要，如減息整體勢頭不變，今年樓價料有5%以內溫和升幅。

明報記者 林可為

去年12月起，路勁以提供新優惠、變相減價形式推出凱和山，至今年1月底累售近135伙、套現超過6億元，平均實呎1.01萬元；顏景鳳指出，新盤若以具市場競爭力的價錢推出，就具承接力，集團正部署推出凱和山的「樓王」第1座，該座提供的1房至3房戶，實用381至1025方呎，不少單位享有九逕山的翠綠山巒景致。

不少單位享九逕山翠綠山巒景

她透露，由於第1座位置、景觀有別其他座數，整體呎價料有2%至3%上調空間。

至於凱和山14幢實用介乎2031至3419方呎的洋房，以及4伙實用1540至1577方呎的複式別墅，計劃今年第四季推出招標，屈時亦會開放現樓示範洋房。顏景鳳表示，此兩款物業在屯門同區的新供應稀少，適合家庭成員較多的家族，價錢會參考同區一手洋房。

晉環將開放全新複式示範單位

翻查資料，保利置業（0119）旗下青山公路青山灣洋房瑧譽，最近售出的6號、12號屋，總實用面積均逾5800方呎，成交價皆逾1.3億元、實呎介乎2.2萬至2.3萬元，市場估計相關成交實呎可作凱和山洋房的參考。

晉環方面，現時可供發售的餘貨尚有40餘伙，焦點是10伙實用1200餘方呎的複式及特色戶，稍後將開放位處第1A座高層的連裝修現樓示範單位，料將以招標形式發售。

顏景鳳認為，隨新春節日氣氛漸退，樓市交投氣氛將於2月中後復常，屆時將有多個新盤登場，估計2月整體一手交投會是1月份（錄約765宗）的五成，即約380宗的水平。

顏景鳳：購房置業仍屬港人剛性需求

對特朗普就任美國總統，中美兩國角力、貿易戰會否轉趨激烈，令本港樓市受拖累，顏回應指出不太擔心，因為購房置業仍屬港人剛性需求，主打中小型單位的上車盤、或港鐵沿線項目，仍具有相當承接力；此外，特區政府去年全面「撤辣」、加上美國聯儲局啟動減息，2024年全年整體一手成交錄約1.58萬宗，按年增加近五成，顏認為樓市最嚴竣時間相信已過去，如息口下調勢頭不變，2025年樓價有望有5%以內升幅。

（發展商專訪）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款