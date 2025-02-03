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蛇年12焦點新盤涉1.2萬伙 聚焦啟德

【明報專訊】踏入蛇年，據本報統計，有機會登場的12個焦點大型新盤共涉12,150伙，其中啟德再成主戰場，龍頭發展商長實（1113）首度插旗跑道區的Victoria Blossom第1期，以及新地（0016）天璽‧天第2期，有機會於稍後正面交鋒，為蛇年新盤戰拉開序幕。

長實旗下前臨維港的Victoria Blossom第1期，去年底已獲批預售樓花，涉307伙，主打兩房及3房戶；新地則乘旗下天璽‧天第1期，龍年大開紅盤餘威，涉584伙的第2期，早前亦已獲批預售樓花，兩盤對決勢成焦點。

恒地衛城道8號料上半年推

港島方面，恒地（0012）牽頭、以超級豪宅為定位的西半山衛城道8號，提供172伙，正做後期優化工程，最快上半年內推出。

蛇年有望推出的大型新盤，有6個位於新界及將軍澳區、共涉7814伙，規模最大為信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城第13期，提供2550伙、主打兩房戶；另信置同系元朗錦田柏瓏III，以及擬於新春後推售的嘉里（0683） 元朗朗天峰，兩大新盤均屬蛇年新界西北區的焦點。

會德豐盤蛇年首周末兩日沽7伙

綜合市場資訊，剛過去的蛇年首個周末（2月1、2日），一手市場共錄約50宗成交，較龍年最後一個周末（即1月25及26日）約20宗，按周升約1.5倍；總結一連5日農曆新年長假（1月29日至2月2日），市場錄近60宗一手交投。

會德豐旗下新盤過去兩日沽約7伙、吸金逾4600萬元，包括啟德跑道區DOUBLE COAST I，新錄第3座22樓B室，實用627方呎3房戶，成交價1294.9萬元、實呎逾2萬元；另將軍澳日出康城GRAND SEASONS，售出第1A座28樓B室，實用495方呎兩房戶，成交價735.1萬元、實呎1.48萬元，整個SEASONS系列自去年3月開售至今累沽1004伙，套現逾62.5億元。

內地高才近838萬購飛揚特色戶

另外，長實屯門青山公路現樓飛揚系列亦錄新成交，有內地高才斥837.9萬元購入2期5座地下E室，實用722方呎3房連平台特色戶、實呎1.16萬元。長實營業部副首席經理楊桂玲表示，飛揚系列累售723伙、套現36.7億元。

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