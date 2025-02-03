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雅利德樺臺3房戶 售1350萬 業主平手

【明報專訊】二手市場新錄買家短線持貨轉手個案；利嘉閣聯席董事曾淑貞表示，何文田雅利德樺臺高層E室，實用913方呎3房1套間隔、望九龍市景，原業主新近減價100萬元或約7%，以1350萬元連車位沽出、實呎1.47萬元，新買家為換樓客。

上述單位原業主去年10月以約1280萬元連車位購入，持貨約4個月，帳面賺約70萬元或5.5%，惟扣除各項使費後料平手離場。

錦暉3房412萬沽 38年升值近9倍

雖然美國最新維持利率不變，但亦有買家由租轉買成為業主；祥益區域董事黃慶德表示，屯門錦暉花園第4座高層B室，實用573方呎3房1套間隔，獲區內租客以412萬元承接自用、實呎7190元；原業主約於1987年以約42.14萬元一手買入單位，持貨約38年，帳面賺逾369萬元，單位升值8.8倍。

中原分行經理霍栢雄表示，火炭駿景園第6座低層A室，實用1041方呎3房1套間隔，議價後以1050萬元沽出、實呎逾1萬元，新買家為同區租客；原業主於2002年以418萬元購入，持貨約23年，帳面賺632萬元或1.5倍。

另外，據中原、美聯統計，十大指標屋苑於蛇年首個周末（2月1及2日），全線「零成交」，而過去5日的新春長假期（1月29日至2月2日） ，十大屋苑則合共錄約3宗成交。

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