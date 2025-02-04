恒地蛇年部署推10盤 涉逾5100伙 韓家輝：二部擬推逾3700伙 九龍城項目擬今季登場

明報記者 林可為

隨着新春節日氣氛減退，發展商正密鑼緊鼓部署銷售攻勢。對於蛇年後市走勢，韓家輝認為，根據目前息口走勢，市場已經出現「供平過租」情况，預計蛇年市况將會向好，甚至是「旺市旺財」。

韓家輝又透露，由他領軍的團隊，蛇年內將負責6個市區新盤的銷售事宜，其中涉逾300伙、屬舊契項目的九龍城南角道項目，將是頭炮，預計最快本季推出。南角道項目與同系大角嘴利奧坊系列、西區藝里坊系列相似，料主打一房和兩房等中小型單位，最大賣點是坐落於全港知名的41校網，與港鐵宋皇臺站近在咫尺，距啟德AIRSIDE等大型商場、崇光百貨等亦相距不遠。

承豐道18號項目涉逾2000伙

至於與中海外、九倉（0004）等合作的啟德跑道區承豐道18號項目，單位總數逾2000伙，早前已獲批預售樓花同意書，戶型料涵蓋1房至4房，相當多元化；項目另一亮點，是前臨維多利亞港海景。韓家輝續稱，下半年亦將有多個焦點市區全新盤登場，包括與市建局合作的土瓜灣庇利街/榮光街項目，以及大角嘴萬安街項目，前者現正申請預售樓花同意書，後者屬舊契項目；上述兩項目合共提供逾1300伙，同樣主打中小型單位。

HENLEY II蛇年開齋 兩房半1848萬沽

港島方面，亦有兩個全新盤蓄勢待發，包括灣仔活道項目、山頂盧吉道超級洋房，共涉逾150伙。翻查資料，上述盧吉道29A號獨立大屋，地盤面積約2.36萬方呎，只設1幢實用面積約為1.2萬方呎的大宅，目前正做內部優化裝修，屬市場罕有的超級豪宅，料以招標形式推出。

此外，恒地旗下市區新盤，昨日年初六不乏大額成交，其中啟德跑道區天瀧新售出第3座3樓B室，實用面積1085方呎3房1套連儲物房間隔，成交價3290萬元、實呎3.03萬元；同系啟德THE HENLEY II，亦新錄蛇年首宗一手成交，第1座31樓B室、實用面積550方呎兩房連儲物室戶型（俗稱兩房半），成交價1848萬元、實呎3.36萬元。