新世界蛇年主打4盤 涉約2100伙

皇都本周公布首張價單

集團旗下亦有兩個全新項目，包括與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸第5期，涉825伙，正與合作伙伴商討，期望於上半年登場，而涉約120伙的九龍城衙前塱道項目，則擬下半年推出。至於去年推售、與遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森系列，現有786伙餘貨待售。

華懋擬推5盤共涉約720伙

另華懋蛇年將計劃推出5個項目，共約720伙。華懋銷售總監封海倫表示，除了現樓推售的薄扶林VICTORIA COAST及西半山大學閣外，旗下與港鐵合作的何文田瑜一‧天海，本月展開交樓程序，料將進行新一輪銷售部署。提供40伙、上月命名的西貢白沙灣WHITESAND COVE，亦將以現樓推出，最快本月開放現樓示範單位供預約參觀。大埔滘項目預期今年內獲批預售樓花，有望第四季發售，提供170伙。

內房保利置業（0119）旗下現樓洋房項目、屯門青山灣瑧譽，於長假後錄「一客兩食」成交，共涉近2.6億元。

據成交紀錄冊顯示，實用面積5246方呎、5房5套連儲物室間隔的1號屋，以及實用面積559方呎居室，總面積5805方呎，以1.218億元售出，實呎約2.1萬元，買家成交期90日；另5號屋，實用面積5209方呎，5套房間隔，以及實用面積649方呎居室，總面積5858方呎，成交價1.368億元，實呎約2.3萬元；買家享有60日成交期。

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現時賣方為金鋑的何文田豪宅傲玟，最新首度開放5座17樓A室的連裝修示範單位，實用面積1399方呎，3房3套間隔，同時新推3伙於本周五起招標發售。傲玟自2023年9月重新推售，迄今累售118伙，套現逾32.15億元。