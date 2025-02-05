moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

嘉湖蛇年開齋 3房24年帳升2.6倍

【明報專訊】春節長假後二手市場交投逐步回升，其中十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊亦於蛇年開齋。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊翠湖居3座中層G室，實用面積548方呎，3房間隔，向東享中央公園景，以457.8萬元沽出，實呎8540元。原業主2001年3月128萬元買入，持貨約24年帳面獲利330萬元或約2.6倍。

美聯分行助理區域經理羅定康指出，將軍澳天晉3A期5A座中層D室，實用面積361方呎，1房間隔，向東享中央公園景，近日獲買家以639萬元一筆過毋須承做按揭下購入，實呎17,701元。原業主2020年6月745萬元購入，持貨不足5年帳蝕約106萬元或14%，連使費料實蝕145萬元或19%。

SHOUSON PEAK洋房39萬租出

租賃市場於農曆新年前後則連錄大額成交。市場消息指出，南區壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，實用面積4237方呎，屬5房5套連多用途室間隔，設車庫、2027方呎前後花園及戶外泳池，天台面積924方呎，近日以39萬元租出，實用呎租92元。單位業主登記姓名與阿里巴巴（9988）創辦人馬雲的妻子張瑛相同，並於2021年7月以4.3億元購入，租金回報約1.1厘。

中港商人13萬租龍濤花園複式

中原地產高級資深分區營業董事張仲偉稱，九龍塘窩打老道龍濤花園頂層複式戶，實用面積3899方呎，5房3套間隔連天台，設簇新裝修，為區內罕有的巨無霸單位，農曆新年前以13.3萬元連雙車位租出，實用呎租約34元，新租客為中港商人。單位業主2022年7280萬元購入，租金回報約2.2厘。

另外，祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門御海灣2座高層B室，實用面積262方呎，開放式間隔，農曆年前夕獲區內客一次過預繳全年租金，涉約13.2萬元，即平均每月租金1.1萬元，實用呎租42元。上址業主2021年約573.7萬元一手購入，租金回報約2.3厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款