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美聯黃建業：樓市最壞時刻已過

【明報專訊】政府將於本月底公布最新一份《財政預算案》，美聯集團（1200）主席黃建業昨日出席公司團拜時稱，雖然樓市「最壞時刻已過」，估計今年樓價將會較過去數年「跌少啲」或平穩；至於會否轉好，則要視乎經濟發展及市民信心，而《財政預算案》將成後市關鍵。他建議，政府可考慮把物業印花稅延至交易完成後才繳付，以及放寬把所有物業納入投資移民計劃內。

籲完成交易後始收印花稅

黃建業表示，本港樓市經歷數年調整，而世界急速進入衰退期，現時經濟環境轉差，估計今年市况仍然是變幻莫測，無從捉摸，但相信「最壞時刻已過」，「小陽春」仍會出現，卻是「遲來的春天」，預期「樓市小陽春」要待《財政預算案》公布後，或延遲至3月才出現。

料3月才現樓市小陽春

工商舖方面，鋑聯控股（0459）執行董事黃耀銘表示，相信工商舖「最壞時刻已過」，今年整體交投量將較去年活躍，按年升約20%，達約4200宗，重返2022至2023年的水平。事實上，工商舖每月成交量已於去年尾重現升浪，並錄得多宗大額成交，入市者以用家為主，主要原因有兩個，首先是工商舖售價已經顯著下調，到達更多買家可接受水平，其次是市場不斷傳出正面訊息。黃耀銘又稱，今年會有更多對樓市利好消息，吸引用家持續入市，帶動工商舖成交量見底反彈。

調查：逾45%人有意未來半年入市

美聯集團副主席黃靜怡表示，去年大膽為集團引入「粉碎式」改革，去年首11個月除稅前溢利多於3.5億元，全年多達7名代理年薪逾千萬元。她又稱，早前透過社交媒體進行最新的「港人置業意向調查」，共收回逾200份有效問卷，當中認為樓價平穩或上升的雖然達61.5%，但較去年同期調查錄得的75.8%跌約14.3個百分點，而受訪者中有45.4%表示有意於未來6個月入市，較去年同期調查錄得的46.4%微跌1個百分點。另高達81.5%受訪者中認為未來6個月租金將平穩或續上升，較去年同期錄得的58.6%，高出22.9個百分點。

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