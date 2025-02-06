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變形金剛餐廳撤出香港 5月轉深圳設店

【明報專訊】本港飲食市道持續低迷，再有著名餐廳結業。由愛訊集團與孩之寶共同發展、本港首間變形金剛主題餐廳Transformers：The ARK，繼去年6月將軍澳分店結業後，設於銅鑼灣羅素街的旗艦店快將結業，將於5月轉戰深圳設店。

據餐廳昨日早在社交平台發布搬遷通告，指「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日（本周六）完成，The ARK 飛船將前往世界各地承繼使命服務地球朋友。」據讀者提供相片，銅鑼灣店大部分貨架已清空，中午時分鮮有食客用膳。該餐廳在通告中透露，下一站將進駐深圳市羅湖區益田假日廣場L1-40商舖，預計5月1日開始營運。

羅素街巨舖3年前起每月百萬承租

該旗艦店設於銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下A、B舖至1樓複式舖位，面積共5200方呎，在2022年初預租，月租料約100萬元，餐廳於2023年中開幕。有消息指，餐廳租期3年，租金支出約3600萬元，是次屬租約期滿離場。另據悉業主金朝陽（0878）已準備重新招租，惟消息未獲證實。

將中分店裝修1年 開業半年後結業

The ARK是愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte，與孩之寶合作發展，該公司先於2022年租下銅鑼灣店，同年12月再在將軍澳中心開設分店，裝修長達一年，於2023年12月始開幕，惟該店開業僅半年多，去年6月便結業，不少網民慨歎該店「裝修時間仲長過開業時間」。

聯合出版社4680萬掃資本中心40車位

另資料顯示，灣仔資本中心40個車位上月以4680萬元易手，平均每個117萬元，買家聯合出版社。翻查資料，聯合出版社2023年9月斥近2.4億元購入灣仔資本中心23樓及3個車位，以面積約15,727方呎計，呎價約1.52萬元，翌年6月再斥2.21億元購入該廈22樓全層和3個車位，全層面積15,727方呎，呎價1.4萬元。換言之，聯合出版社先後斥資逾5億元入市該廈。

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