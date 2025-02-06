太古城本月開齋 3房千萬易手

移民客回港710萬助家人入市喜漾

長沙灣喜漾亦新錄兩房成交。美聯營業經理吳冠衛表示，喜漾1座高層A室，實用491方呎，據悉有已移居海外的買家，幫助在本港家人置業，議價約一周，近日專程回港簽約，以710萬元承接單位，實呎1.44萬元。原業主2015年約657.8萬元一手購入，帳面賺逾52萬元或約8%。

新界方面，利嘉閣高級經理陳志偉表示，屯門豐連第2座低層H室，實用253方呎，開放式間隔，以275萬元沽出、實呎1.08萬元，買家為投資者。原業主2016年以約204.7萬元一手買入，帳面賺逾70萬元或34%。

外籍客2.9萬租藝里坊兩房戶

租務方面，市場不乏外籍客入市，中原副區域營業經理盧文頌表示，西營盤藝里坊．1號高層A室，實用422方呎兩房戶，業主叫價3萬元，放盤不足兩周，減價1000元或3%後，以2.9萬元獲承租、實用呎租約69元，新租客為外籍人士。

上述物業業主於2019年以1435萬元一手購入，租金回報約2.4厘。