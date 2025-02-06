瑞聯Carlos Casanova：美減息空間收窄 港樓價3年難大升

瑞聯銀行Casanova去年7月11日在本欄專訪中預測，本港將於2027年取代瑞士成為全球最大財富管理中心，進一步鞏固國際金融中心地位，為經濟及樓價均帶來支持，料樓價去年下半年見底，進一步潛在跌幅為5%。

目前回看，隨着美國聯儲局9月中旬開始減息，以及內地政府9月下旬開始出台一系列穩增長政策，本港股市已率先止跌回升，尤其是新股市場再次轉強，一如Casanova上述預測般進一步鞏固國際金融中心地位，這帶動反映本港二手樓價整體表現的中原城市指數去年9月末周最低報135.86點、較7月首周的141.24點再跌3.8%後便見底回升，最新報138.53點（見圖），可見Casanova測市暫時準確。

料通脹下半年回升 美聯儲停減息

昨日Casanova再次接受專訪為本港樓市把脈，目前他對後市的看法已比去年7月時略為審慎，原因是該行對美國在是次減息周期幅度預期已收窄，料今年上半年最多只會再減息兩次，而下半年便不會再減息，原因是當地通脹料由現時2%多回升至約3%。

Casanova表示：「我們預期美國通脹在今年上半年繼續溫和放緩，這會為聯儲局期內進一步減息0.5厘提供窗口，但這只是一個細小的窗口，而且再減息幅度亦可低於0.5厘，尤其是我們預期美國通脹在下半年將掉頭回升至約3%，屆時會令聯儲局暫停減息。」

港樓價維持現水平 助提升競爭力

利好因素方面，Casanova指出，近年本港與內地經濟周期關聯度愈來愈高，內地今年料繼續實施穩增長宏觀政策，這對本港經濟及樓市均屬正面。

政府在去年11月15日發表《2024年第三季經濟報告》指出，本港整體住宅售價在季內下跌5%。隨着住宅售價下跌，市民的置業負擔指數在季內改善至約62%，但仍然高於2004至2023年期間54%的長期平均數。置業負擔指數又名「供款相對入息比率」，由政府經濟顧問辦公室每季公布，計算方法是以45平方米（約480方呎）的單位、按揭成數七成及20年還款期，計算出供款相對私人住宅家庭中位數入息的比率，從而反映供樓人士供款能力。

Casanova分析，去年第三季本港置業負擔指數高達62%，對比全球其他國際城市仍然屬偏高，故Casanova認為，本港樓價若能夠維持在現水平一段長時間，可以提高與其他國際城市比較的競爭力，Casanova指即使本港樓價或已見底，惟復蘇之路漫長，未來3至5年料難有顯著升幅。

籲放寬3000萬以下自住物業按揭

總結是次訪問時，Casanova建議，本港政府可以考慮進一步放寬自住物業按揭成數，3000萬元以下自住物業按揭成數悉數放寬至90%，指此舉可以鼓勵換樓，促進樓市健康發展。

目前本港的自住物業按揭成數，非按保情况下不論樓價，最高按揭成數為七成；如果置業者希望借高過七成按揭，就需要購買按揭保險，最高可借九成按揭，詳情如下：樓價1000萬元或以下住宅物業，可借高達九成按揭；樓價1000萬至1125萬元，可借八成至九成，但貸款額上限900萬元。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]