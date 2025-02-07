梁志堅料政府推北都地將釋除業界疑慮

【明報專訊】港府發展北部都會區成為近年社會焦點，身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅透露，地建會已就北都土地的招標條款，向政府提出意見，包括土地平整、渠務整理、道路開發及交通配套等議題，預料政府稍後推出北都土地招標時，會有清晰條款以釋除業界疑慮。此外，會德豐計劃今年推出7個樓盤涉逾2300伙，其中山頂種植道豪宅，即將邀請貴賓參觀。