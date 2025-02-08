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啟德海灣下月現樓推 Victoria Blossom擬本季賣

【明報專訊】啟德跑道區再有新盤即將踏入現樓階段。嘉華（0173）今年主力推售與會德豐及中海外（0688）合作發展的啟德跑道區啟德海灣1期，項目已取得入伙紙，預計下月可取得滿意紙，屆時將以現樓場登場。另配合新一輪銷售，將提供新付款辦法，包括短成交期。至於已獲批預售樓花同意書的同區長實（1113）Victoria Blossom第1期則擬本季推，涉307伙。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明昨出席樓盤新春團拜時表示，今年樓市「有危有機」，屬大賣之年，預計今年樓價或有輕微向上空間。他又指出，今年主力推售啟德海灣1期，項目累售227伙，成交呎價約1.8萬至1.9萬元，最高呎價2.4萬元，最快下月現樓推售；另啟德海灣2期已獲入伙紙。同系西營盤醫院道項目和天后英皇道項目，則有機會今年推售。温氏期望，政府靈活處理《財政預算案》，相信一定有驚喜，並建議政府可透過稅務優惠吸引投資，以增加庫房收入。

尚瓏或下半年連租約推

另長實營業部首席經理郭子威出席中原團拜時表示，集團蛇年部署推售5個項目，包括中半山波老道2期（66伙）、啟德跑道區Victoria Blossom（約1000伙）、元朗錦田北錦泰街18號（327伙），以及與市建局合作發展的土瓜灣項目（1000伙），連同黃竹坑港島南岸Blue Coast第1及2期餘貨（約320伙），共涉逾2700伙，其中Victoria Blossom第1期可望本季推，全屬海景戶，涉307伙。

富豪物業代理董事衛振聲稱，蛇年將繼續推售由富豪酒店（0078）及百利保（0617）合作的沙田九肚富豪‧山峯，而下半年或重啟西環皇后大道西尚瓏銷售，將連租約形式出售。另集團筲箕灣金華街9至19號舊契項目，涉約100伙，正處於設計階段，不排除第四季推。英皇國際（0163）副主席楊政龍表示，今年集團主力推出西半山般咸道28號舊契項目，提供117伙，實用約400至1400方呎，主打兩房戶；並將重新包裝南區壽臣山15號，以及屯門畔海，將採惜售策略推售，另香港仔澄天早前已開始交樓。他續指出，期望《財政預算案》有利好消息，如減息周期持續，料樓價今年將升約15%。

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