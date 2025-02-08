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施永青料下半年減息後 樓價止跌回升

【明報專訊】中原地產昨日舉行集團新春團拜，中原集團創辦人施永青於團拜時表示，今年樓市有好開始，但仍存變數，美國總統特朗普重新上場，對不同國家地區實施多項政策方針，四處搧風點火，料將得罪不同人士，內外受敵，預料特朗普出手對付中國及香港力度會比預期中小，只要香港投資環境漸變明朗，香港經濟將會平穩。對於今年樓價，施永青希望上半年樓市可找到支持，並止跌回穩，如下半年利息繼續下調，樓價有機會止跌回升。

政府最重要改善港投資環境

施永青指出，香港受國際大環境影響較多，即將公布的《財政預算案》扭轉不到香港現時的環境，目前政府財政出現赤字，與房地產市場下行息息相關，而發展商賣樓較以往困難、買地意欲下降等，均令政府賣地收入減少。他建議政府，如果要扭轉赤字，應恢復市場對房地產的信心，檢討政府角色及功能，更坦言「那些可以cut就cut」，減少開支。不過他不贊成削減公務員人工，認為會影響私人企業或市場信心，而削減長者2元乘車優惠雖有作用，但不是關鍵，而改善香港投資環境才最為重要。

另中原城市領先指數CCL最新報138.34點，按周跌0.14%，是1月15日將軍澳GRAND SEASONS首輪開售138伙，以及18日屯門黃金海灣‧珀岸首輪價單銷售280伙當周市况。

CCL連跌3周 累跌0.65%

撇除上周因新春假期指數暫停，CCL連續3周下跌，是去年9月減息周期以來首次出現，累跌0.65%。反映農曆新年前，二手成交淡靜，CCL連續14周於138點上下窄幅橫行。事實上，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.51%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.83%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.7%，較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌3.27%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，如本月《財政預算案》有利好樓市措施，季節性旺市有望重臨，下月CCL走勢或有突破。

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