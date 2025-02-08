翠擁華庭3房730萬沽 5個月炒貴9%

南豐新邨3房612萬沽 高市價7%

鰂魚涌南豐新邨亦錄高市價成交，利嘉閣助理營業董事丁培鴻表示，南豐新邨3座高層A室，實用面積570方呎，3房間隔，外望內園景，獲區內客以612萬元承接，高市價約7%，實呎10,737元。原業主1996年以約335.5萬元買入，持貨約29年，帳面獲利約276.5萬元或約82%。

傲瀧4房連租約沽 6年半實蝕27%

不過，西貢清水灣傲瀧再錄蝕讓個案，中原區域營業董事陳沛堯表示，傲瀧9座中層A室，實用面積1837方呎4房雙套間隔，以2548萬元連租約及一車位易手，實呎13,870元；單位目前以月租6.8萬元租出，租金回報約3.2厘。陳透露，買家為長線投資者，有感租金回報高，議價後拍板入市作長線投資及收租用途；原業主2018年6月以約3251.4萬元一手購入，持貨逾6年半，帳面蝕703萬元或22%，計算交易使費，料實蝕逾866萬元或27%。

此外，元朗Yoho Town亦錄蝕讓成交，美聯助理聯席董事陳鋒表示，Yoho Town 2座高層F室，實用面積393方呎，兩房間隔，原業主早前放盤，獲區內租客垂青，租客有感租金持續向上，決定轉租為買，議價後以515萬元承接，實呎13,104元。原業主2020年630萬元購入，持貨約5年，帳面蝕115萬元或18%，連使費後實蝕逾147萬元或23%。