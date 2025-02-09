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皇都88伙首日收票超購16倍 逾2000人次參觀示範單位 新世界：擬短期加推

【明報專訊】蛇年首個開價新盤、新世界（0017）旗下北角英皇道皇都，樓花期約22個月，早前以實呎均呎1.85萬元推售88伙，項目昨日正式收票，首天收逾1500票，超額認購逾16倍，發展商擬於短期內加推，最快於本周末推售。

明報記者 甘潔瑩

新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，首日開放示範單位反應熱烈，截至昨日晚上7時， 展銷廳已錄得逾2000人次參觀 ，當中包括投資者、港漂人才及本地租客用家。將因應市場需求，皇都示範單位昨日及今日會提早一小時、由早上10時起開放。

另皇都昨日亦接受買家認購，首日收逾1500票，按首張價單88伙數計，超額認購逾16倍。何家欣透露，部分買家有意購入多於一伙，個別更有意購入3伙，擬於短期內加推，並計劃最快於本周末推售，屆時將設大手客組別認購。

美聯物業住宅行政總裁布少明表示，項目落成後呎租可達90元水平，租金回報率將高逾5厘水平，料內地客佔比約五成。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按揭成數高達九成，按息全期低至H加1.3％，上限為P減2％（最優惠利率為5.5％），即封頂息率低至3.5厘，年期可長至30年。

洪水橋滙都II售26伙 套現1.2億

由泛海（0129） 發展、旗下洪水橋滙都II，樓花期約5個月，日前以折實均呎10,573元加推98伙後，昨日以先到先得形式發售。泛海國際執行董事關堡林表示，單日暫沽出26伙，套現約1.2億元，有買家「一客兩食」，連環購入5座10樓A06室，以及5座11樓B05室，總成交價1050萬元，買家擬一伙作投資另一伙自用。滙都自2023年7月推售以來，累售676伙，套現近33億元。

另會德豐牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，已屆現樓，昨日售出一伙，為第3座23樓H室，實用面積324方呎，屬於1房（開放式廚房）間隔，售價575.6萬元，實呎價17,765元。

第一城低層378萬易手 實蝕173萬

多個新盤部署推售，窒礙二手市場交投，新界東上車屋苑沙田第一城錄蝕讓成交。市場消息指出，單位為51座低層D室，實用面積304方呎，最新378萬元易手，折合實呎12,434元。原業主2020年4月527萬元購入，持貨快將5年，帳面蝕讓149萬元或28％，計算交易雜費，實際蝕逾173萬元。

[香港地產]

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