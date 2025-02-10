市建局今年擬推6盤 共涉3566伙

ONE CENTRAL PLACE勢成頭炮

今年市建局項目中，相信會以與信置（0083）合作的中環卑利街/嘉咸街項目ONE CENTRAL PLACE為頭炮，信置早前透露，項目最快本季推出，提供121伙，包括116伙標準單位及5伙特色戶，其中標準戶實用面積383至992方呎、屬1房至3房設計；特色戶實用面積393至1028方呎。

值得留意是，信置2017年已投得該項目發展權，並於2021年底已獲批預售，惟一直按兵不動，目前已近現樓。當年市建局未有公布項目中標價，但據悉，發展商賣樓收益達22.4億元起須向市建局分紅，首4000萬元須分紅20%，其後每4000萬元遞增10%，分紅比例最高為五成。

另一市建局樓盤為建灝地產2021年以6.181億元、每方呎樓面地價約1.03萬元投得大角嘴橡樹街/埃華街項目，項目提供約122伙，可建樓面約6萬方呎，包括約5萬方呎住宅及約1萬方呎非住宅樓面。事實上，市建局除觀塘市中心第四及第五區「巨無霸」項目仍未成功批出發展權外，現時亦正就九龍城及深水埗等地區進行收購中。