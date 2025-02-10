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皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬

【明報專訊】新世界（0017）今年頭炮新盤北角皇都，上周四以折實均呎18,540元公布首張88伙價單，發展商昨首度加推2號價單，涉及55伙，折實均呎18,998元，較首張價單高約2.5%。發展商稱，今批單位多為中高層戶，故屬原價加推。截至昨晚7時，項目兩日暫收逾2850票，較已推出價單單位143伙超額近19倍。

兩日暫收2850票 超額近19倍

新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，皇都新推的2號價單，涉及55伙，包括44伙兩房戶、11伙1房戶，實用面積359至621方呎，定價810.7萬至1800.8萬元，扣除最高22%即供優惠（建期付款最高折扣為12%，兩者相差10個百分點），折實價632.3萬至1404.6萬元，折實實呎17,613至22,618元。整批單位折實均呎18,998元，以折實價計，市值約5.08億元。

今張價單中，售價及呎價最低均為實用359方呎的9樓A7室1房戶，定價810.7萬元，折實632.3萬元，折實實呎17,613元，售價及呎價最高則為17樓A1室，實用621方呎，兩房梗廚連工人房間隔，實價1800.8萬元，折實1404.6萬元，折實實呎22,618元。

一手周末兩日沽67伙 升三成

值得一提的是，若將皇都1及2號價單比較，個別新推單位定價輕微高於上一張價單，如2號價單中實用621方呎11樓A1室兩房戶，定價1758.3萬元，折實約1371.5萬元，折實實呎22,085元，較1號價單面積相同的10樓A室折實價約1346.4萬元、折實21,680元高約1.8%，撇除樓層因素，料提價約1%。市場消息稱，截至昨晚7時，項目過去兩日共收逾2850票，超額認購近19倍。

洪水橋滙都過去兩日32宗成交

另綜合市場消息，過去兩日新盤市場共錄約67宗成交，按周多約三成，其中剛過去周六新推98伙發售的泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都，該集團執行董事關堡林稱項目過去兩天暫錄32宗成交，全盤暫累沽682伙，套現約33.2億元；嘉華（0173）等合作的啟德跑道區啟德海灣，周末兩日連錄3宗成交，套現約2294萬元。

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