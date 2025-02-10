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BEACON PEAK主打三四房 遠眺海景

【明報專訊】位處九龍半山的延坪道，新盤供應量向來較少，其中延坪道9號BEACON PEAK，由內房世茂（0813）發展，共分為兩期；第1期提供332伙分層住宅，戶型涵蓋兩房至4房，大部分單位實用屬1000呎以上，並享翠綠山林景致，以及九龍鬧市至昂船洲大橋一帶海景，料成鄰近地區換樓客新目標。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 盧曼盈、賴俊傑

BEACON PEAK率先推出第1期，由6座住宅大樓組成，標準單位實用介乎712至2020方呎，由於第2期屬洋房項目，料第1期的兩房戶，為整個屋苑的入門單位。

1期提供332伙 兩房712呎起

今期項目除設有7個實用2493至3165方呎的特色大戶外，標準3房、4房戶型亦略有細分，但所有單位均設套房。

至於屬入場門檻最低的兩房一套戶，實用712至728方呎，設32伙、佔比約10%；3房1套連多功能房、3房雙套連多功能房單位，實用748至1769方呎，設163伙、佔比49%；4房雙套連多功能房、4房3套連多功能房大單位，實用1462方呎至2020方呎，設130伙、佔比39%。

換言之，3房、4房單位合共有293伙，佔今期單位總數332伙的88%。

4房雙套戶設獨立升降機大堂

今次介紹的現樓示範單位，為第1期2座19樓A室，實用1711方呎，4房雙套連工作間間隔，設獨立升降機大堂，並配置大型入牆儲物櫃，可放置鞋及外出衣物。步入大廳後，空間寬敞、開則方正，由於客飯廳面積達470方呎，放置大型餐枱、兩組大型梳化等家具後，仍具充足活動空間。

大廳連接露台，不但增加室內採光度，亦令視野更廣闊；由於屋苑位置較高，加上附近居住密度低，視野可遠至昂船洲大橋一帶海景。

值得一提的是，廚房除配備一系列配套家電外，大廳亦有部分電器配置，如Miele嵌入式咖啡機及Sub-zero酒櫃等，屬同類單位的交樓標準配套，非示範單位獨有，可方便住戶日常及與朋友聚會時使用。

睡房方面，4間房的坐向、景觀均與大廳相同，設計師利用淺調大地色系，以及多盞圓形吊燈，貫徹廳、房的設計風格。主人套房除寢區外，亦設衣帽間，可擺放大量衣物，套廁同樣佈局分明，採乾濕分離設計，設有沐浴區及浴缸。單位的套廁及客廁，以白色為主調，觀感明亮。

■如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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