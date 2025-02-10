moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美孚均呎險守9000元關口

【明報專訊】受新春節日氣氛及長假期影響，加上發展商積極推售新盤，本港二手市場於1月、2月初交投放緩，部分樓齡較高的屋苑影響尤為明顯。藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨，2月份首4天仍未錄得買賣成交，而1月份共錄18宗二手成交，平均呎價僅險守9000元大關。

代理料新春後釋放購買力

香港置業分行首席聯席董事謝啟源指出，美孚新邨於1月下旬錄得一手長情業主沽貨成交，單位為1期百老滙街11號中層B室，實用482方呎，原則屬1房間隔、望樓景，原業主以458萬元放盤約兩個月，經議價後減28萬元或6%，以430萬元成交，實呎約8921元，料較市價低約5%。

不過，上述原業主早於1969年以3.05萬元一手購入，持貨56年，帳面賺約427萬元或逾140倍。謝氏指出，今年農曆新年假與聖誕新年假，只相隔不足一個月，市場交投較受節日氣氛影響，料長假後市場累積多時的購買力將釋放，本季二手市場價量均有望迎來升浪。

雅利德樺臺3房售1350萬 呎價1.47萬

另利嘉閣分行聯席董事曾淑貞稱，何文田雅利德樺臺高層E室，實用913方呎，屬3房1套間隔、望市景，獲換樓客以1350萬元連車位承接、實呎14,786元；原業主於2024年以約1280萬元買入，持貨不足一年，帳面賺約70萬元或5%，但扣除使費後料需微蝕使費離場。

此外，利嘉閣分行經理盧聖鋒稱，西區豐景閣中層B室，實用325方呎兩房間隔，外望市景及少海景，獲內地買家以400萬元購入、實呎12,308元；原業主於2001年以約177.3萬元買入，持貨約24年，帳面獲利約222.7萬元或約1.3倍。

駿景園3房1050萬沽 23年升值逾倍

新界方面，中原分行經理霍栢雄表示，火炭駿景園第6座低層A室，實用1041方呎3房1套間隔，獲同區租客「租轉買」，以1050萬元購入、實呎10,086元。

原業主於2002年以418萬元購入單位，持貨約23年，帳面獲利632萬元或1.5倍。

美聯助理區域經理羅定康透露，將軍澳天晉3A期第5A座中層D室，實用361方呎1房間隔，向東享中央公園景，獲買家以639萬元full pay（毋須承造按揭）購入、實呎17,701元；原業主2020年6月745萬元購入，持貨約5年，帳面蝕約106萬元或14%，連使費有可能實蝕145萬元或19%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款