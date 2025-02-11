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工程人員1.1萬租尚悅‧嶺一房 呎租43元

【明報專訊】新春節日氣氛消散，住宅租務交投轉趨活躍。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅‧嶺2座中層G室，實用面積257方呎一房戶，零議價以1.1萬元租出、實用呎租約43元，租客為在元朗工作的工程人員；業主2019年395.37萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

沙田碧濤花園新錄本月首宗租賃成交，中原副區域營業經理劉俊杰表示，屋苑2期B座中層F室，實用839方呎，3房1套間隔，以2.5萬元租出、實用呎租約30元；業主2018年960萬元購入，租金回報約3.1厘。

市區方面，小西灣藍灣半島踏入蛇年，暫錄約3宗租賃成交；世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，屋苑6座低層A室，實用面積732方呎，3房1套間隔，望海景，業主減價3000元或9%後，以2.9萬元租出、實用呎租近40元；業主2004年445萬元購入，享7.8厘租金回報。

另外，香港置業分區董事黃志明表示，奧運站君滙港6座低層H室，實用面積482方呎，屬兩房間隔，業主減價1000元或4.5%後，以2.1萬元租出、實用呎租約44元；業主2014年約660萬元購入，租金回報3.8厘。

另中原最新數據顯示，上月中原城市租金指數CRI 報123.4點，按月升0.19%，終止3個月連跌。

中原CRI租金指數連跌3月後轉升

事實上，CRI連續6個月維持在123點以上，繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。反映大型屋苑租金的CRI Mass報129.44點，按月跌0.04%，連跌兩個月共0.21%；CRI（中小型單位）報125.77點，按月升0.09%，連跌3個月後回穩；豪宅方面，CRI（大型單位）報107.47點，按月升0.88%，連升兩個月共1.68%。

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