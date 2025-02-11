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緹外蛇年開齋 4房4套1.85億沽

【明報專訊】新春過後，一手市場錄得逾億元超級豪宅交投；正當嘉里（0683）準備短期內開售元朗新盤朗天峰之際，旗下九龍半山龍駒道豪宅新盤緹外，透過招標沽出5座1樓A室連裝修特色大宅，實用面積4278方呎，屬4房4套房連雙工人房間隔，設255方呎前庭，連雙車位成交價1.85億元，實呎約4.32萬元，成交價創今年九龍單一住宅新高，亦為蛇年最大額一手成交。

據成交紀錄冊顯示，買家須於今年12月12日完成交易，可享提早佔用優惠，並有多項現金回贈，包括4.25%印花稅津貼、3%家具津貼現金回贈，若買家180日內提前完成交易及付清所有樓價和其他款項，亦可獲5%現金回贈，上述3項回贈料最多共涉約2266萬元。項目自2022年至今累售33伙，總成交金額逾99億元，平均成交呎價約5.9萬元。

萬科重推上源23號洋房撻訂貨

發展商續加快推盤，建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團上周公布擬短期推出旗下赤柱現樓豪宅ONE STANLEY、全新第6至8座共3種戶型的18伙特色分層大宅後，過去數天接獲逾3000宗參觀查詢。集團安排新一批位於項目最頂排、共22伙特色分層大戶，即日供準買家預約參觀；相關單位實用面積834至2565方呎、涵蓋兩房1套至5房4套戶型。發展商並新推項目第6座地下B室之花園特色戶，於周五下午2時至4時招標；單位屬3房1套連儲物套，實用面積1097方呎、連花園。

一手錄零星撻訂個案，萬科香港旗下、已屆現樓的屯門掃管笏上源，據成交紀錄冊顯示，項目23號洋房，實用面積2707方呎4套房間隔，連花園、天台等，2021年6月以4300萬元成交、實呎15,885元，買家享1230日特長成交期，惟相關買家最新已終止買賣合約，料已支付的8%訂金將遭發展商沒收，涉約344萬元。發展商隨即公布周五起重新招標，今年底截標。至於同區路勁（1098）發展、已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，最新連沽兩伙，吸金逾1168萬元，包括第3座19樓A室，實用面積691呎3房設計，成交價逾737.9萬元、實呎1.06萬元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳稱，正部署推出項目全新1座「樓王」應市。

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