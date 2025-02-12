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皇都超購28倍 周六首輪賣168伙 折實均呎18941元 買家最多可購9伙

【明報專訊】隨新春節日氣氛漸散，新盤市場再趨活躍。港島焦點新盤，樓花期約22個月、新世界（0017）旗下北角皇都，最新加推全新3號價單涉39伙，並落實本周六（2月15日）發價單首輪發售168伙，成為蛇年首個以價單開展首輪銷售的大型市區新盤、以最高折扣22%計，首輪發售的168伙折實均呎18,941元，1房折實605.5萬元起入場、折實呎價16,888元起。

明報記者 江俊洋

皇都已公布3張價單共涉182伙，其中168伙於周六以價單首輪開售；新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，截至昨晚上7時，項目過去4日累收逾4800票，以首輪銷售168伙數計，超額近28倍，本周五下午2時截止認購登記。

周五下午2時截止認購登記

何家欣續稱，首輪銷售首日分4組（X、S、A及B組）進行揀樓，X組為早前招標購入大單位買家所提名的買家，每個提名權可購1伙；S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙；B組散客時段則可購1至3伙。至於最新推出的39伙，主要在中高層，包括15伙1房戶、23伙2房戶、1伙3房戶，實用321至726方呎，以最高22%折扣計，折實價635.3萬元起，整批折實呎價約19,747元。

信用卡扣2萬信用額作登記訂金

可留意的是，皇都的入票方法，與去年推售、新世界同系啟德跑道區柏蔚森系列相似。據銷售安排顯示，登記人可透過網上遞交購樓意向登記，其遞交每份購樓意向，授權新世界從信用卡中扣除2萬元信用額作為登記訂金，當成功揀樓後，才需要提供一張5萬元銀行本票及空白支票以支付臨時訂金餘額。撇除X組，每客於S組最多可入9票，A、B組最多可各入3票，即每客最多可入15票。

恒地南角道項目今公布命名

事實上，其他市區新盤亦摩拳擦掌準備開售；宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto，提供93伙，主打1房、2房戶，亦擬短期內開價。另恒地（0012）發展的九龍城南角道項目，今日公布樓盤命名，項目提供313伙，同樣主打1房、2房戶。

另嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣1期，料下月入伙，最新加推108伙，以及修訂另外3張價單，當中有38伙提供限定折扣，個別最高34%折扣，其中1房入場單位為第2A座3樓J室，實用305方呎，扣除最高折扣34%後，折實價508.8萬元，呎價1.67萬元，發展商今日起以預約形式，安排準買家參觀現樓交樓標準單位。

[香港地產]

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