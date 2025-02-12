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嘉里朗天峰最快今開價

【明報專訊】除了市區新盤，新界多個新盤的銷售步伐亦如箭在弦。嘉里（0683）發展、樓花期長約10個月的元朗朗天峰，繼上周向傳媒開放示範單位後，最快今日公布首張價單，預料為今年新界西北地區，首個開售的大型全新盤；嘉里已預告，朗天峰首批單位將不少於約120伙，而項目所有1房及兩房戶均配備家具套餐。

YOHO WEST PARKSIDE柏瓏III

蓄勢待發

可留意的是，新地（0016）旗下天水圍YOHO WEST PARKSIDE，涉525伙，料將為集團今年頭炮項目，目前正待批預售樓花，新地代理總經理胡致遠表示，項目示範單位接近完成，期望最快於本月底登場。此外，鄰區港鐵錦上路站、由信置（0083）牽頭的柏瓏III，亦計劃短期內推出市場發售，提供680伙。

萬科馬窩新盤擬本季公布命名

另一新界大型新盤，萬科香港牽頭、單位總數1650伙的大埔馬窩項目，亦擬出擊；萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目樓花期長約1年半，戶型包括開放式至4房，最快第一季尾公布命名；項目最大亮點，是設計團隊利用大埔山巒的高低差異，將屋苑6幢住宅大廈，錯落有致坐落於三大梯台之上（Deck），令各座均享獨特景觀，亦增強屋苑的通風度，而項目約七成單位屬1房和兩房設計。

[香港地產]

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