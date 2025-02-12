內地背景業主2200萬沽柏傲山3房 料蝕四成

羅康瑞兒子6500萬購華景園3房

另資料顯示，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞兒子羅俊誠，早前以6500萬元透過國海有限公司名義，購入淺水灣華景園第1座中層A室，實用2482方呎3房3套連書房等間隔、實呎26,189元；原業主2011年7500萬元購入，帳面蝕1000萬元或13%，連使費有可能實蝕約1460萬元或19%。

此外，荃灣半新盤映日灣連天台特色戶，實用1216方呎、另連平台及天台，3房1套連多用途室間隔，以2258萬元易手、實呎18,569元；原業主2019年以3058.5萬元一手購入，帳面蝕逾800萬元或26%，而買家當年入市須繳付15%「辣稅」，連雜費有可能實蝕約1280萬元或42%，料為屋苑最大蝕讓個案。

影岸‧紅4房1898萬沽 18年升值56%

另一方面，中原高級區域營業經理王鎮宇表示，東涌影岸‧紅B座高層C室，實用1562方呎4房雙套間隔、享機場海景，為屋苑較少有放盤的大單位，以1898萬元易手、實呎12,151元；可留意的是，單位對上4層之同類C室，於2015年曾以1999.8萬元易手，意味是次成交價，較同類單位10年前做價，低逾101萬元或5%。上述新成交單位原業主，於2007年以1218萬元一手購入，持貨18年，帳面仍賺680萬元或56%。

[香港地產]