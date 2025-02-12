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紀惠3.8億放售赤柱屋地

【明報專訊】紀惠集團近月放售多個物業，其中由該公司持有的港島赤柱舂磡角道68至70號獨立屋地，最新以約3.8億元放售，每方呎樓面地價約3.52萬元，較毗鄰屋地2021年售出時的呎價，低約六成。

較毗鄰霍建寧持有物業成交呎價低六成

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次放售物業佔地約1.44萬方呎，現設6個分層住宅，均全數租出；若以地積比0.75倍重建，可建樓面約1.08萬方呎，預計可建1幢獨立大屋、或兩座約5000方呎洋房。物業現時意向價約3.8億元，每方呎樓面價約3.52萬元。溫續稱，毗鄰由長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧持有的舂磡角道64至66號物業，規模與今次放售物業相若，2021年售出時有指成交價約9億元，每方呎樓面價約8.8萬元，意味今次放售呎價明顯回落。

事實上，紀惠或相關人士近月放售多項物業，包括上環信德中心西翼35樓全層、銅鑼灣摩理臣山道39號全幢酒店，以及金鐘力寶中心第2座39樓全層，連同今次放售屋地，共涉約19.5億元。不過，紀惠集團行政總裁湯文亮胞弟湯子亮，早前向美聯前執董郭應龍，以1200萬元購入西營盤第三街168至172號地下1號舖連入則閣樓，總面積1750方呎，呎價6857元。

[香港地產]

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