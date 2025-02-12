尚岸主攻大戶 享屯門壯闊海景

明報記者 趙頌明

攝影 黃志東

已屆現樓的尚岸，由兩幢大樓組成，總共設80伙，提供分層大單位，實用介乎1089至6288方呎，間隔由3房1套起、部分高層複式大宅屬6房5套間隔；其中面積最大、亦為屯門最巨型分層戶的第2座18樓、19樓A室頂層複式戶，實用面積6288方呎，5房5套間隔，連1668方呎天台及私家泳池，並附設私人升降機大堂。

已屆現樓 頂層複式戶設私家泳池

尚岸設有5個示範單位，包括3伙連裝修、兩伙清水現樓示範單位，公眾現時可預約參觀；其中第1座15樓A室連裝修示範單位，實用2891方呎、連234方呎露台及16方呎工作平台，為4房4套設計。透過弧形露台，可盡享覽屯門避風塘、加多利灣、青山灣，甚至新舊咖啡灣，以至黃金泳灘一帶的的開揚海景。

單位附設私人升降機大堂，不設玄關；甫入門口，可感受室內空間寬敞、開則方正的優勢；客飯廳面積估計約有660方呎，放置8人餐枱、大型梳化等家具後，仍具充足活動空間。

弧形露台洋溢流線形美感

設計師將原先為客廁的位置，改裝為一個吧枱，放置有大型紅酒櫃；而吧枱後就是廚房，配套家電齊備，包括德國品牌西門子雙頭氣體煮食爐、電磁爐、焗爐、蒸爐、Miele雪櫃等，另廚房內設工人套房。

4個房間均以套房設計，其中主人套房連衣帽間，面積估計逾350方呎，景觀與大廳相同。因為單位位處單邊，透過弧形露台，可享受270度廣角景觀；衣帽間後為酒店式設計的套廁，設雙洗手盆，並設有浴缸及沐浴區。至於另外3個房間，其中一間套房打造成書房。

主人套房設浴缸及沐浴區

項目亦設有兩個有裝修示範單位，其中2座15樓A室，實用1620方呎，連79方呎露台及16方呎工作平台，為4房1套連工作房間隔標準單位。另2座15樓C室，實用1089方呎連73方呎露台，為3房1套連工作房間隔，單位以半開放式廚房設計。

尚岸設有面積逾1萬方呎的住客會所，提供約14項設施，並提供84個住宅停車位。資料顯示，尚岸早前推出20個標準單位招租，已全部獲承租，實用呎租均逾50元，發展商在農曆新年前突推19個標準戶，並於大年初三（1月31日）起招標。

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