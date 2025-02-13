南首最快本周上樓書及下周開價

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下南首最快本周上載樓書、下周開放位於尖沙嘴美麗華廣場的兩個示範單位及開價，有機會下月初推售，價錢會以九龍城同區、啟德及港鐵沿線樓盤作參考。韓續稱，項目預計今年12月落成，樓花期約10個月，提供313伙，主打一房、兩房戶型，包括40個開放式戶、178個1房戶、78個兩房戶、17個特色單位。他又稱，項目設有兩層商業樓面，涉及約1.9萬方呎。恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹補充，項目除鄰近市建局大型重建外，亦前臨港鐵宋皇臺站B3出口，對外交通方便 。

皇都5日暫收5500票 超額32倍

另消息指出，本周六發價單首輪開售168伙的皇都，截至昨晚7時，過去5日累收逾5500票，超額認購近32倍。發展商開放全新1房連裝修交樓標準示範單位，為實用351方呎的18樓B8室，設計師以溫暖木系色調為主調，其中梳化背後的牆壁掛着地毯，洋溢藝術感的幾何線條設計。就價單所見，該單位連裝修家俬發售，定價856萬元，折實667.7萬元，折實實呎19,023元。

ST. GEORGE'S MANSIONS 3房戶 實呎逾4.4萬售出

此外，市區一手豪宅再錄大額成交。信置（0083）、中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新透過招標售出第1座12樓B室，屬實用面積1841方呎3房間隔，成交價8280萬元、實呎44,976元。信置表示，項目自2020年開售至今累沽108伙，總套現金額近92億元。

據市場人士透露，最近成交中，有5組買家分別購入兩伙或以上。