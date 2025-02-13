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海怡3房「籮底貨」業主移民660萬沽 10年半實蝕一成

【明報專訊】二手物業市場再有業主移民沽貨急讓個案，鴨脷洲海怡半島3房一個「籮底貨」（即位處最低層及景觀欠佳的單位），新近以660萬元沽出，原業主持貨10年半實蝕逾一成離場。

中原資深分區營業經理余煥銳表示，有關單位為海怡半島第13A座有最低層3房1套單位，實用614方呎，望園景及部分海景，原業主早前以728萬元放售，因已移民海外，不想再拖延而同意減價，終以660萬元成交，累積減價68萬元或9%，折合實呎10,749元，買家為用家。原業主於2014年8月以708萬元購入，持貨逾10年，帳面蝕48萬元或約7%，連使費料實蝕近90萬元或13%。

ONE INNOVALE一房402萬沽 兩年實蝕17%

此外，美聯首席聯席區域經理梁兆堅表示，沙田中心海寧大廈極低層戶，實用297方呎兩房戶，以388萬元易手，實呎13,064元。原業主2007年118.5萬元購入，帳面獲利約269.5萬元或近2.3倍。

另外，半新樓再錄二手蝕讓個案，中原分行經理麥偉成表示，本月暫錄2宗成交的粉嶺ONE INNOVALE，最新成交位於D座低層07室，實用339方呎，1房間隔，以402.2萬元易手，實呎11,864元。原業主於2023年約471萬元一手購入，帳面蝕68.8萬元或15%，連使費料實蝕逾81萬元或17%。

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