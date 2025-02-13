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豪宅代理Habitat Property：籲《財政預算案》3招激活樓市

【明報專訊】《財政預算案》將於本月26日公布，除了如何縮減「千億財赤」外，去年2月《財政預算案》宣布全面「撤辣」後樓價至今仍錄得跌幅（見圖），今年有何樓市新政策促進樓價止跌回穩備受關注。於本港豪宅市場經營租售代理業務的Habitat Property創辦人兼董事總經理Victoria Allan在專訪中就此有三大建議，包括（1）放寬「新資本投資者入境計劃」房地產投資；（2）放寬所有住宅物業按揭成數至八成；（3）下調豪宅印花稅稅率至3.5%。

受惠去年2月《財政預算案》全面「撤辣」及去年9月開始減息等利好因素，本港龍頭地產代理公司去年業績普遍理想，例如美聯集團（1200）去年12月17日發布通告，指出根據集團截至去年11月底止未經審核綜合管理帳目初步審閱，錄得權益持有人應佔淨溢利逾3億元，而集團前年則錄得權益持有人應佔淨虧損約4200萬元。中原集團主席施永青在《Money Monday》第480期（去年12月23日出版）封面故事專訪中表示，去年首11個月盈利便逾7億元，按年顯著上升，主要由在本港經營物業中介業務的中原地產及利嘉閣貢獻。

Habitat Property於2001年在本港成立，經營豪宅市場租售代理業務至今24年，創辦人兼董事總經理Victoria Allan本周二在專訪中表示，集團去年收入較前年按年上升約25%，帶動盈利上升至歷史最佳水平，指政府2022年底推出的高端人才通行證計劃（高才通計劃）吸引內地以至全球不少人才來港，經歷2023年走出疫情首年的過渡期後，部分高才去年已開始積極在本港購買或租賃豪宅物業，帶動Habitat Property生意向好，而集團去年收入七成來自協助客戶買賣豪宅所賺取的佣金，當中包括壽臣山道東1號、山頂道8至12號 、地利根德里1A號世紀大廈、淺水灣道36號及麥當勞道110至112號柏齡大廈等，其餘三成收入來自促成豪宅租賃所賺取的佣金。

「新香港人」去年貢獻公司收入逾五成

事實上，勞工及福利局長孫玉菡上月22日在立法會答覆議員提問時表示，截至去年12月底，高才通計劃共收到約11.6萬宗申請，當中近9.2萬宗獲批，超過7.5萬名高才帶同其家人抵港，據勞工及福利局早前進行的跟進調查，超過一半到港高才已就業，主要從事管理及專業工作，每月就業收入中位數約為5萬元，約四分一高才每月就業收入更達10萬元或以上。上述高收入的內地專才過去逾兩年湧港，已經成為本港豪宅租賃及買賣市場的生力軍，Allan透露，來自內地的「新香港人」去年亦已成為Habitat Property主要客戶群，佔收入逾五成，而在2018至2019年期間有關比例約30%。

籲新資本投資者入境計劃 更多資金准買樓

Allan強調，本港政府過去逾兩年已做了很多卓越工作，除了走出疫情外，亦加強了國際大都會的地位，向前望的話，Allan認為，若本港政府真的希望樓市轉活，需要提供更多政策誘因。當中，特首李家超去年10月16日發表《施政報告》，宣布當日起將俗稱為「投資移民」的「新資本投資者入境計劃」容許申請人投資住宅物業，該單一物業成交價須為5000萬元或以上，而房地產（包括所有住宅及非住宅物業）投資獲計入符合最低投資門檻的要求的總投資上限為1000萬元，Allan建議是次《財政預算案》可將有關總投資上限增加到2000萬至3000萬元，她表示：「應該容許這些人把更多錢配置於房地產。」

籲所有住宅放寬至八成按揭與迪拜爭全球資金

另外，去年10月16日發表的《施政報告》指出，考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成。如果置業者希望借高過七成按揭，就需要購買按揭保險，最高可借九成按揭，惟主要是樓價1000萬元或以下住宅物業才可借高達九成按揭。Allan建議，是次《財政預算案》可將包括豪宅在內的所有住宅物業按揭成數放寬至八成，與迪拜等其他國際城市競爭，吸納全球資金到本港房地產市場投資。

Allan表示：「近年迪拜房地產市場十分興旺，原因之一是當地住宅物業按揭成數高達90%，加上其他有利因素，吸引全球很多家族辦公室在當地購買物業，因此我認為香港房地產市場也需要放寬住宅物業按揭成數，與迪拜等其他國際城市競爭全球資金。」

倡豪宅印花稅率降至3.5% 鼓勵人才來港置業定居

去年2月《財政預算案》全面「撤辣」後樓市成交增加，Allan建議，今年《財政預算案》可把豪宅印花稅稅率由目前的4.25%下調至3.5%，指此舉可以鼓勵更多人才在港購買豪宅、長期在港居住。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]

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