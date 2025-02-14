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南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎

【明報專訊】多個全新盤正部署登場。恒地（0012）牽頭、樓花期長約10個月的九龍城南角道南首已上載樓書，意味開售進直路；恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，南首設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位已經完工，短期內對外開放。

南首提供313伙開放式至兩房單位，其中開放式標準戶實用面積200方呎，共40伙、佔比13%；1房標準戶實用面積258至263方呎，共178伙，佔比57%；兩房標準戶實用面積342至351方呎，共78伙，佔比25%，即1房和兩房標準戶共256伙，佔全盤單位總數82%。南首另設17伙特色戶，實用面積178至358方呎另連平台。項目3樓全層15伙，屬連平台特色戶；5至26樓為標準戶樓層，全層15伙；27樓全層13伙，其中兩伙連平台。另宏安地產（1243）鴨脷洲新盤Coasto，昨日公布項目單位家電配套，為法國品牌De Dietrich，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、洗衣機及雪櫃等。

皇都暫收6800票 今午截止認購

明天首輪發價單賣168伙的新世界（0017）北角皇都，過去6日累收逾6800票，超額認購39倍，今天下午2時截止認購登記。另皇都新售出31樓B1室，實用面積834方呎3房1套間隔，成交價2785.56萬元、實呎3.34萬元；項目上月至今透過招標暫售17伙、套現逾5.9億元。至於面積逾8萬方呎的基座商場、預計2027年啟用的STATE THEATRE by K11，新世界表示收到近50個查詢，當中有逾10間商戶正洽租中，意味商場逾一半可租樓面獲洽租。

另會德豐地產牽頭、啟德跑道區DOUBLE COAST I、MIAMI QUAY I，推出新優惠，透過四大代理行，送出約40張3月在啟德體育園舉行的國際7人欖球賽門票，即日至3月27日經相關代理行，購入該兩盤單位的買家，每組可獲贈兩張門票，相關優惠稍後有機會加碼。DOUBLE COAST去年底推出至今累沽97伙、套現約8億元；MIAMI QUAY自2022年9月推出迄今累售141伙、套現約17億元。

對於《財政預算案》將出台，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為，政府可考慮將投資移民物業入市門檻，放寬至所有樓價物業，以及調整物業印花稅，以減輕買家負擔。

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