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晉名峰特色戶7萬租出 創新高

【明報專訊】新春假期後樓市氣氛漸見回升，租賃市場更於近日連錄高價成交，其中火炭半山晉名峰更有特色戶以7萬元租出，創屋苑歷來月租新高。中原分行首席分區營業經理陳韻兒表示，晉名峰一個連天台單位，實用面積2291方呎，4房雙套連工人套房間隔，附大平台及天台，為屋苑面積最大單位，享開揚市景及山景。

上述單位原由業主自住，至近日才以7.3萬元放租，並獲同區客以7萬元承租，實用呎租31元，月租創出屋苑新高。單位業主2004年3958萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

公司客1.93萬租星凱‧堤岸1房戶

此外，中原分行副區域營業經理劉俊杰指出，同區鄰近港鐵火炭站的星凱‧堤岸，位於5座高層F室，實用面積347方呎，1房間隔，獲公司客以1.93萬元承租，以便讓員工往來內地之用，實用呎租56元，媲美去年中租賃旺季水平。業主去年680萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

山水盈3房連車位月租高見3.83萬

元朗山水盈亦錄得新高租賃個案。中原區域營業經理王勤學透露，山水盈1座中層6室，實用面積932方呎，3房1套間隔，連一個車位，月租叫價4萬元，經議價後，以3.83萬元租出，實用呎租41.1元，較上月錄得的頂層連天台3房套單位連車位月租3.6萬元，高出約6.4%，即是次分層戶租金比特色戶更貴。租客為本地家庭，業主2020年1173.4萬元一手買入，租金回報約3.9厘。

另外，美聯助理區域經理鄭琨指出，鰂魚涌鯉景灣怡茵閣低層G室，實用面積666方呎，3房1套間隔，獲同區家庭客以2.8萬元承租，實用呎租42元，單位業主2019年5月以1206.8萬元購入，租金回報約2.8厘。

此外，中原首席分區營業經理黃家全表示，大角嘴利奧坊．壹隅第1座低層H室，實用面積268方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以1.58萬元租出，實用呎租59元。業主2022年以約544萬元一手購入，租金回報約3.5厘。

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