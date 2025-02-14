康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍

嘉湖3房連天台535萬沽 九七貨帳賺56%

此外，中原副區域營業董事伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊本月暫錄7宗成交，較上月同期12宗減少約四成，而新近錄得成交位於樂湖居雙數座數頂層連天台戶，實用面積636方呎，3房1套間隔，連天台約652方呎，由於同類少有放盤，以590萬元放盤不足一周，便獲買家以535萬元承接，即減價55萬元或9%，實呎8412元。原業主1997年343萬元一手買入，持貨約28年帳面獲利192萬元或56%。

帝琴灣3房連車位1198萬沽 13年帳賺38%

另西沙將有矚目新盤開售之際，鄰近的帝琴灣亦錄二手成交。世紀21奇豐區域經理莊瑞生指出，帝琴灣凱琴居11座低層C室，實用面積1208方呎，3房1套連工人套房間隔，以1198萬元連車位易手，實呎9917元。原業主2012年868萬元購入，持貨約13年，帳面升值330萬元或38%。

新城市廣場3房805萬沽 重返9年前水平

另外，利嘉閣高級分區董事馮澤源表示，沙田新城市廣場4座高層D室，實用面積640方呎，屬3房1套間隔，去年12月起以1040萬元放售，累減235萬元或23%後，以805萬元沽出，實呎12,578元，相當於同類單位2016年水平。上述單位原業主早於1994年以約525萬元買入，持貨約31年，帳面獲利280萬元或53%。