東涌地優化條款後 照舊收4標書 長實無入標 稱由零開始發展新區項目較小心

明報記者 甘潔瑩

事實上，長實屬早年參與發展東涌區的發展商之一，2000年起發展大型住宅項目映灣園，涉逾5300伙。此外，長實90年代開始發展的嘉湖山莊，更是天水圍至今最大型的私人屋苑。至於將軍澳日出康城首都等多個項目，亦是長實區內開荒牛之作。

新地信置嘉華再參與競投

昨日共收4份標書的東涌第106B區住宅地，據悉入標發展商包括新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）等，3間發展商均以獨資入標，亦於2023年10月、即近一年半前同樣有份參與競投該地（見表）。另市傳盈信控股亦有遞交標書，但截稿前未獲證實。至於上次有份入標的恒地（0012），今次則未有參戰；而今年1月中標港鐵（0066）東涌東站1期發展權的南豐，也沒有參與競投。

東涌新填海區第106B區住宅地，地皮面積11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.12萬方呎，地皮2023年9月曾推出，同年10月截標，當時收4份標書，地政總署最終因入標金額未達底價而流標收場。綜合市場估計，地皮昨日截標前，市場估值約5億至10億元，每呎樓面地價約1250至2500元，比上一次截標前每呎樓面地價估值低約38%至50%。

測量師料流標風險較之前低

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，以目前投地市况而言，市區地截標一般收到大約6份標書，是次東涌地共4份標書，並不算太差。優化賣地條款後，可興建更多單位，即使可建樓面優化前後相同，細單位出售的價格較大單位的高，售樓收益亦會較好。張又稱，港鐵上月底成功批出東涌東站首期住宅項目發展權，政府得悉發展商對該一帶項目的出價，希望打鐵趁熱調整底價，料流標機會較之前低。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則指出，上述項目落成日期現順延至2030年9月底，與港鐵東涌東車站2029年竣工期相近，料居民入伙後可坐享交通之便。另外，梁又指出，2023年招標時，曾有發展商翻查2015年的技術評估報告，質疑項目受制於排污容量設計，今次重推時，附於賣地章程的資料聲明亦提出有更新的技術報告，相信可供投標者參考及釋除疑慮。