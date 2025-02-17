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朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍

【明報專訊】北角皇都上周六首輪發價單賣168伙沽清，帶動市况回暖，令2月迄今整體一手成交增至逾530宗；市場另一焦點新盤、嘉里（0683）旗下樓花期長約10個月的元朗朗天峰，繼上周以折實均呎1.06萬元首推120伙後，最新加推70伙，整批折實均呎11,376元，1房折實入場費逾284萬元，個別單位提價約6%；此外，朗天峰過去3日累收逾5000張入票，以兩張價單共190伙計，超額認購25倍。

明報記者

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰第2號價單包括25個1房單位、45個兩房單位，實用介乎286至403方呎，價單定價349萬至620萬元、呎價12,203至15,617元，扣減最高18%折扣及現金回贈（1.8萬或2.8萬元）後，折實價284.38萬至505.6萬元、折實呎價9943至12,736元。

新加推一房折實284萬起

是次折實價、折實呎價最低為第2座3樓F室，實用286方呎1房間隔，折實價為284.38萬元，折實呎價9943元。市場估計，嘉里日內將會上載銷售安排，料最快周末首輪銷售。

嘉里表示，是次加推單位因景觀、樓層有別，撇除這些因素屬原價加推；惟可留意的是，項目最新價單內個別單位，提價幅度約6%。以昨日新加推的第2座16樓實用286方呎F室1房戶為例，價單定價414萬元、呎價14,476元；相對上周公布的1號價單內，同座同樓層、同樣向東南望內園景，毗鄰實用291方呎G室（同屬1房戶），價單定價399萬元、呎價13,711元，以呎價比較，新推出單位提價5.6%。

何家欣：皇都首輪清袋顯示買家信任

另一方面，過去周末兩日，新盤市場錄近240宗成交，較對上一個周末（2月8日及9日）錄約67宗，按周升逾兩倍，當中皇都上周六首輪銷售168伙並全數清袋，發展商再加推76伙，個別單位較月初第1號價單同類單位提價約3%。

是次入場單位為7樓B7室，實用362方呎1房戶，扣除最高直減折扣22%，折實價648.7萬元、折實呎價17,921元；另項目落實本周三（19日）以次輪價單銷售88伙，包括29伙1房戶、59伙兩房戶，單位折實價648.7萬至1540.9萬元、折實呎價1.79萬至2.85萬元。皇都上月推售以來累沽188伙、套現逾22.5億元。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示， 皇都首輪清袋，顯示買家對新世界產品的信任，亦振奮市場對樓市的信心。

滙都啟德海灣周末銷情不俗

其他新界盤不乏成交，新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE登場在即，同系屯門現樓御半山新售出第1B座29樓A室，實用468方呎兩房連儲物室間隔，成交價887.93萬元、實呎18,973元。另泛海（0129） 洪水橋滙都系列，過去周末兩日累沽27伙、吸金1.2億元，集團計劃全數推出滙都II尚餘單位。

至於市區方面，由嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，在過去兩日累沽8伙、套現逾6228萬元，其中第2B座26樓J室，實用538方呎兩房戶，獲本地客以1051.7萬元購入、實呎19,548元。

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