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中環灣仔商舖空置率按月微升

【明報專訊】雖然農曆新年屬消費旺季，但據中原（工商舖）統計顯示，2025年1月商舖市場共錄約188宗租賃成交、涉成交金額約1692萬元，按月分別跌逾10%及13%；空置率方面，上月中環、灣仔商舖空置率分別為6.98%、4.82%，按月分別升0.05及0.04個百分點，但兩者與去年相比，則分別下降1.31及0.88個百分點。

銅鑼灣舖空置按月跌至5.93%

 中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，上月本港核心購物區的商舖空置率，各有不同趨勢，其中銅鑼灣錄5.93%，按月跌0.11個百分點，按年卻升0.15個百分點；中環、灣仔上月空置率分別為6.98%、4.82%，按月分別升0.05及0.04個百分點，但兩者與去年相比，則分別下降1.31及0.88個百分點。

上月188宗舖租成交 按月跌一成

九龍商舖空置率改善較明顯，尖沙嘴空置率上月錄6.13%，按月、按年分別減0.03及2.76個百分點；旺角上月空置率錄約8.28%，按月、按年分別減0.02及0.21個百分點。

此外，上月錄約188宗舖位租務成交，按月跌21宗或10%；上月同期租務成交金額錄約1692萬元，按月跌約267萬元或逾13.%。其中尖沙嘴北京道環球商業大廈3層舖位，面積約3950方呎，成交月租約39萬元，平均呎租約99元，較舊租客龍豐藥妝月租回落約35%。

 何續指出，去年底內地放寬深圳一簽多行，惟旅客消費習慣改變，窒礙商戶租舖信心，但相信不少有實力商戶，會看準新消費文化而改變營商策略，並加強自身特色以吸引消費，料2月商舖租務可企穩至約200宗。

上月工廈買賣註冊量價回升

另外，美聯工商舖資料研究部統計，今年1月份工廈物業買賣註冊成交量，錄約224宗，按月上升約40%；上月同期註冊金額則錄約23.6億元，按月上升逾一倍；至於租賃方面，上月工廈租務成交量錄得293宗，按月下跌約12.8%。

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