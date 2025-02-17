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嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%

【明報專訊】新春節日氣氛消散，二手交投市况復常，而且不乏投資客入市；美聯首席高級營業經理周南輝表示，大埔白石角半新盤嘉熙第9座中高層C室，實用257方呎開放式間隔，原業主叫價約350萬元連租約放售，獲同區投資客議價後，減價12萬元或逾3%，以338萬元獲承接、實呎1.31萬元。

代理數據顯示，單位現時每月租金約1.25萬元，以上述成交價計，新買家料可享租金回報率4.4厘；至於原業主，於2019年5月以496.8萬元一手購入，帳面蝕逾158萬元或32%，連同使費及雜項有可能實蝕約182萬元或約37%。

十大屋苑周末兩日9成交 增13%

新世界（0017）旗下北角新盤皇都，過去周六首輪推售大開紅盤之際，十大屋苑交投平穩；據中原統計，十大屋苑過去兩日共錄得9宗成交，按周增加1宗或12.5%，零成交屋苑為5個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊。

第一城原則兩房378萬沽 18年升兩倍

中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城2月至今暫錄約12宗成交，已超過1月全月錄約7宗，平均實呎約1.18萬元，屋苑新錄第44座低層H室易手，實用304方呎、原則兩房間隔，以378萬元成交、實呎約1.24萬元；原業主於2007年以118萬元購入，持貨約18年，帳面獲利260萬元，單位期間升值2.2倍。

另據美聯統計，十大屋苑過去周末兩日，亦錄得約9宗成交，按周同樣上升1宗或12.5%，連續9個周末維持在單位數徘徊。

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