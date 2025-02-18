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Belgravia Place 2期一房224呎起 擬本周開價

【明報專訊】恒地（0012）九龍城南首繼上周四上載樓書後，旗下長沙灣Belgravia Place第2期昨亦突擊上載樓書，項目提供248伙、屬項目第2座，單位實用面積介乎224至807方呎，包括1房至4房戶型；關鍵日期為2026年8月底，樓花期長約18個月。市場消息指出，項目最快本周開放示範單位及開價。

據樓書資料顯示，項目約70%單位屬兩房及三房間隔，其中兩房單位實用312至385方呎；三房單位實用436至518方呎。樓盤面積最細單位為2座2樓7室，實用224方呎，連62方呎平台，屬1房間隔。至於最大面積單位為2座30樓1室頂層戶，實用807方呎連約585方呎平台，為4房1套連儲物室及私人平台間隔。

名日．九肚山增呼吸PLAN

另長實（1113）旗下沙田九肚已屆現樓的名日．九肚山，至今累售219伙，套現逾33億元，本周五將推售25伙，包括5伙以招標形式推出。發展商推出「貸易借九成按揭付款計劃」，並可獲發展商代繳印花稅，以及提供「自選先租後付車位認購」優惠。當中發展商向買家（名額10個） 提供最高九成一按，年期為兩年，享有90日成交期，買方毋須提供任何入息證明文件及通過壓力測試（即俗稱「呼吸PLAN」），只須於提取一按後，每月償還相等於成交金額0.3%的部分本金，其間毋須支付任何其他本金或利息；若買家不選用上述一按，則可獲得額外3%折扣。

朗天峰4日暫收逾7000票 超額35倍

至於市場另一焦點新盤、嘉里（0683）旗下樓花期長約10個月的元朗朗天峰，繼上周以折實均呎1.06萬元首推120伙後，日前加推70伙，折實均呎11,376元，1房折實逾284萬元入場，個別單位提價約6%，該盤過去4日累收逾7000票，以兩張價單共190伙計，超額認購35倍。發展商稱，有機會短期加推及上載銷售安排。

另已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有的港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，去年透過招標售出6伙、吸金約2.8億元後，新近上載全新銷售安排，推出JESSVILLE Tower 4樓實用1431方呎A室招標，屬4房連儲物房設計，招標時間為周五上午10時至下午1時。

[香港地產]

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