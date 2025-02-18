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瓏山一號3房828萬沽 外國回流客買入

【明報專訊】新春過後，買家加快入市步伐。中原高級分行經理麥偉成表示，粉嶺及上水區本月至今暫錄約22宗二手成交，其中粉嶺瓏山一號錄本月首宗二手成交，位於中層1B室，實用720方呎，3房1套間隔，以828萬元易手，實呎11,500元，買家為外國回流客。原業主2014年以654萬元一手購入，持貨約11年，帳面獲利174萬元或27%。

碧海藍天「籮底貨」兩房賣618萬

另外，西九四小龍之一的荔枝角碧海藍天本月開齋，該單位為「籮底貨」（即位於最低層或質素較差單位）。中原地產高級區域經理許永生表示，碧海藍天5座最低層單位，實用502方呎，兩房間隔，望池園景，以618萬元沽出，實呎12,311元。原業主2011年1月391萬元購入，持貨約14年，帳面獲利227萬元或58%。

代理赴北京收訂 第一城兩房378萬沽

沙田第一城2月暫錄12宗成交，已經較上月全月7宗增逾70%，平均實呎約11,862元。中原地產副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城44座中層H室，實用304方呎，兩房間隔，以378萬元易手，實呎12,434元。買家為用家，並身處北京，代理不惜親身赴內地收訂促成交易。原業主2007年118萬元購入，持貨約18年，帳面獲利260萬元或約2.2倍。

此外，市場再錄得由租轉買個案。香港置業區域董事方文偉表示，長沙灣喜韻2座高層C室，實用約543方呎，兩房間隔，以735萬元易手，實呎約13,536元。據悉，買家為租客，原業主2015年1月約665.8萬元一手購入，持貨約10年，帳面獲利約69.2萬元或10%。

[香港地產]

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