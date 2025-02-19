moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

荔枝角道能仁校舍5800萬沽 呎價2566元

【明報專訊】曾表示承受「龐大財政壓力」的自資院校香港能仁專上學院，創校的佛教僧伽聯合會為解決財困，去年底低調放售位於深水埗荔枝角道325至329號，以及醫局街176至178號兩幢校舍，叫價1.3億元，呎價約4200元。資料顯示，項目位於荔枝角道校舍已於上月以5800萬元易手，以2.26萬方呎樓面計，呎價僅2566元，若以呎價計，較意向價低約39％。

資料顯示，登記買家金港置業有限公司，公司董事包括養和護老中心股東魏仕成、林樹旭和林惠珊。佛教僧伽聯合會曾表示，校舍將售後租回，承諾向本學年（2024/25年度）學生繼續提供教育，物業售後租回至2027年8月。

據悉，佛教僧伽聯合會早在1971年以17.5萬元購入，現轉手帳賺5782.65萬元，物業54年升值330倍。

鴻圖道1號全層拆售

另一宗教團體守望台聖經書社（The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania），持有牛頭角鴻圖道1號22樓全層，早前亦已拆售。資料顯示，22樓全層面積約22,950方呎，現正拆售，上月3888.914萬元沽出22樓07至13室，面積共7856方呎，呎價約5000元水平。此外，中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，鴻圖道1號22樓03、05及06號，總面積共3532方呎，亦於上月以約1856萬元易手，呎價約5255元，買家為電話行業公司。

原業主2013年斥約1.5億元購入全層，涉約2.295萬方呎樓面，呎價約6536元。

市建局2300萬 收購九巴家族九龍城物業

另再有投資者所持有的九龍城物業被市建局收購。資料顯示，九龍城南角道35號地下連閣樓，面積共1500方呎，上月獲市建局以2300萬元收購，呎價約1.53萬元。

原業主為九巴家族成員，包括伍永漢、伍穎嫦、伍穎梅及伍穎文等，他們早在1993年10月以2666萬元購入，持貨逾31年，帳面蝕讓366萬元或14％。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款