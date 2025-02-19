荔枝角道能仁校舍5800萬沽 呎價2566元

【明報專訊】曾表示承受「龐大財政壓力」的自資院校香港能仁專上學院，創校的佛教僧伽聯合會為解決財困，去年底低調放售位於深水埗荔枝角道325至329號，以及醫局街176至178號兩幢校舍，叫價1.3億元，呎價約4200元。資料顯示，項目位於荔枝角道校舍已於上月以5800萬元易手，以2.26萬方呎樓面計，呎價僅2566元，若以呎價計，較意向價低約39％。
資料顯示，登記買家金港置業有限公司，公司董事包括養和護老中心股東魏仕成、林樹旭和林惠珊。佛教僧伽聯合會曾表示，校舍將售後租回，承諾向本學年（2024/25年度）學生繼續提供教育，物業售後租回至2027年8月。
據悉，佛教僧伽聯合會早在1971年以17.5萬元購入，現轉手帳賺5782.65萬元，物業54年升值330倍。
另一宗教團體守望台聖經書社（The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania），持有牛頭角鴻圖道1號22樓全層，早前亦已拆售。資料顯示，22樓全層面積約22,950方呎，現正拆售，上月3888.914萬元沽出22樓07至13室，面積共7856方呎，呎價約5000元水平。此外，中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，鴻圖道1號22樓03、05及06號，總面積共3532方呎，亦於上月以約1856萬元易手，呎價約5255元，買家為電話行業公司。
原業主2013年斥約1.5億元購入全層，涉約2.295萬方呎樓面，呎價約6536元。
市建局2300萬 收購九巴家族九龍城物業
另再有投資者所持有的九龍城物業被市建局收購。資料顯示，九龍城南角道35號地下連閣樓，面積共1500方呎，上月獲市建局以2300萬元收購，呎價約1.53萬元。
原業主為九巴家族成員，包括伍永漢、伍穎嫦、伍穎梅及伍穎文等，他們早在1993年10月以2666萬元購入，持貨逾31年，帳面蝕讓366萬元或14％。