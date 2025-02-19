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朗天峰主打一兩房 特設家具套餐

【明報專訊】元朗再有大型新盤推出，位於十八鄉路的朗天峰，為嘉里（0683）今年首個推售的全新樓盤，提供594伙，當中約九成單位屬一房、兩房分層戶，一房戶實用282方呎起，以折實入場價低於300萬元招徠，所有一房、兩房單位均提供家具套餐，附送基本家具，讓買家收樓後可即時入住，投資客亦可隨即放租，以吸引買家。

明報記者 江俊洋

攝影 黃志東

朗天峰為嘉里今年頭炮項目，預計關鍵日期為今年12月，樓花期長約10個月，屬較短期樓花。需留意的是，樓盤與元朗市中心有一段距離，預計需步行約10至15分鐘，住戶日後料需乘搭交通工具接駁港鐵屯馬線。

樓花期約10個月 單位總數594伙

朗天峰由兩組大樓組成，呈雙子式佈局，提供594伙，單位實用介乎245至851方呎，涵蓋一房至三房間隔，另設連平台及頂層特色單位，其中一房、兩房單位分層戶型共536伙，佔全盤單位總數90%。項目設有住客會所，連綠化園林，面積約7萬方呎，並提供60個住宅車位。

發展商搭建3個示範單位，分別為一房及兩房單位，其中以第1A座18樓J室為藍本的單位，實用311方呎一房間隔，示範單位以大地色系主調佈置，大廳擺放兩座位梳化及小型餐桌，睡房設置大牀及衣櫃；開放式廚房備有曲尺形工作枱面，大部分配套家電，使用德國品牌西門子。

身處單位內部，不會感覺很壓迫，主要由於項目大部分單位擁有約3.5米樓層高度，為項目一大賣點。

3.5米高樓層高度突顯空間感

另一示範單位，參考第1A座18樓H室搭建，實用403方呎兩房間隔，發展商提供一個「清水房」作展示，並搭建同款、經改動兼連裝修的示範單位。設計師將連裝修單位，由兩房改為半開放式設計，擴大室內空間感之餘，再利用高樓底優勢，在寢區位置升高地台增加收納量，另一邊設工作間及吧枱，享受寫意悠閒的生活。

不選家具套餐 可獲1.8萬或2.8萬回贈

上述連裝修示範單位所展示的家具，戶主日後都有機會擁有，皆因發展商與本地品牌Artisan Living合作，項目所有一房、兩房單位均設家具套餐，並有兩款不同設計風格供買家選擇，適合小家庭或收租客需要，若買家不選擇家具套餐，可獲得1.8萬元（一房戶）及2.8萬元（兩房戶）的現金回贈。

單位景觀方面，大致分為屋苑內園景及十八鄉路市景兩種景觀，部分中、高層單位，更有機會眺望元朗市中心或山景。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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