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兩周四盤先後開價 南首折實均呎1.74萬推

【明報專訊】一手市場氣氛轉強，新春長假後兩周內已有4個新盤先後開價，其中兩個主打細單位的全新單幢盤更於同日公布首張價單，包括恒基地產（0012）牽頭發展、樓花期長約10個月的九龍城南角道南首，以折實均呎17,388元首推63伙，1房折實409.95萬元入場。是次開價與同區碧桂園（2007）瓏碧，去年初劈價約三成後、折實均呎1.76萬元相若，亦貼近同日開價的宏安地產（1243）鴨脷洲現樓盤Coasto。

可留意的是，瓏碧2022年5月首度開價，當時首批50伙的折實均呎24,520元。至於同區建灝旗下的翻新項目文曜，2023年9月推出首批31伙價單，折實均呎18,488元，相比之下今次南首均呎低約6%。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，明日將對外開放位於尖沙嘴美麗華廣場的項目示範單位，最快周末起收票。他又形容，首批為「南站開心價」。

258呎1房折實409.95萬入場

項目第1號價單涵蓋37伙1房、26伙兩房，實用258至349方呎，定價由445.6 萬至746.6萬元，呎價16,947至21,830元，扣除最高折扣8%後（選用120天現金付款計劃），折實價由409.95萬至686.87萬元，折實呎價15,591 至20,084元。

折實入場單位為5樓A5室，實用258方呎，1房間隔，售價445.6萬元，呎價17,271元，折實價409.95萬元、折實呎價15,890元；折實最低呎價單位為5樓A3單位，實用263方呎1房間隔，售價約445.7萬元，呎價16,947元，折實價410.04萬元、折實呎價15,591元。發展商另提供3個付款方法，包括建築期付款，總折扣較120天現金付款計劃少2個百分點，其餘兩個為發展商提供一按及二按付款計劃。

Belgravia Place第2期明開價

恒地同系新盤、樓花期約18個月的長沙灣巴域街Belgravia Place第2期，亦料短期推售，恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民預告，項目最快明天開價，最快周末起開放位於美麗華廣場的示範單位，擬本月開售。林達民續稱，整個項目將首度推出實用262至299方呎的1房連儲物室單位，涉25伙，而特色單位傾向以招標形式推出。

[香港地產]

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