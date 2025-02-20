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Coasto折實均呎1.7萬 1房折實382萬入場

【明報專訊】同日另一個開價新盤、宏安地產（1243）已屆現樓的鴨脷洲Coasto，以折實均呎17,085元推出首批30伙，1房折實381.6萬元入場，貼近2023年10月鄰區香港仔、英皇（0163）發展的澄天，當時首批折實均呎17,086元。

可留意是的是，新盤旁邊、有105伙的莊士（0298）旗下弦岸，2023年6月首推50伙、折實均呎達26,862元，而Coasto則低弦岸約36%，惟弦岸當年首輪開售前突煞停不賣，至去年4月增折扣率，個別單位變相減價約三成，重推後迄今沽出約12伙或約11%。

宏安地產執行董事程德韻表示，明日將開放現樓示範單位予公眾參觀，周六起收票。發展商僅提供120天現金付款計劃，最高折扣為30%，而所有1房戶再有額外3.8萬元家具現金津貼折扣。

皇都昨晚次輪沽66伙

Coasto首張價單涵蓋23伙1房、7伙兩房，定價由550.6萬至1013.9萬元，呎價21,763至 27,329元，扣除折扣及優惠後，折實價由381.6萬至709.7萬元，折實呎價15,083至19,129元。折實入場單位為3樓E室，實用253方呎1房間隔，售價550.6萬元、呎價21763元，折實價381.6萬元、呎價15,083元。至於上周開紅盤的新世界（0017）北角皇都，昨晚次輪銷售88伙，至昨晚10時售出約66伙，連同首輪開售，五日內沽出234伙，佔價單可銷售之單位逾91%，連同上月以來透過招標售出21伙，全盤累售255伙。

值得留意，周末新盤市場共推售約470伙，為逾4個月來推售新盤最多的周末，其中嘉里（0683）元朗朗天峰周六（2月22日）首輪開售250伙，過去6日暫收逾1.2萬票，暫錄超額約47倍。

[香港地產]

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