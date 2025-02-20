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大生馬氏放售翠雅山 估值1年多跌27%

【明報專訊】近日樓市氣氛改善之際，多個老牌家族積極放售物業，其中大生銀行馬氏家族旗下、大銀地產發展的長沙灣半山大埔道翠雅山，最新整個項目放售，市值約16.8億元，較1年多前估值跌約27%。

上述翠雅山2018年底推出市場至今一直未錄成交，戴德梁行表示，項目由3座大樓組成，共設35個單位、總實用面積59,368方呎，連52個車位，現於市場放售。翻查資料，項目1年多前測量師行估價23億元，最新市場估值約16.8億元、折合平均實呎約2.8萬元，意味較1年多前估值低逾6億元或27%。

美資基金放售葵涌商廈 市值8.3億

此外，世邦魏理仕稱，由美資基金持有的葵涌葵榮路30號全幢商廈，現以私人要約形式放售。項目市值約8.3億元，以總樓面約20.91萬方呎計，呎價約3968元。該基金2015年以約7.5億元購入，現市值較10年前僅高約8000萬元或一成。

邵逸夫家族1.7億沽東昌大廈16樓

中原（工商舖）稱，金鐘美國銀行中心34樓05室，面積2637方呎，現以呎價約2萬元放售，涉資約5274萬元，同時單位亦以呎租約42元招租，意向月租約11萬元。資料顯示，單位業主為本地紐約戲院張氏家族，於2010年以約5221.3萬元購入，若今次沽出料平手離場。

另外，已故「六叔」邵逸夫家族成員2004年以5200萬元購入的金鐘東昌大廈16樓全層，面積約8824方呎，剛以呎價19,266元售出，總價1.7億元，該家族持貨約21年勁賺1.18億元或2.2倍。資料顯示，荃灣德士古道工廈物業和富大廈13樓，面積18,818方呎，上月4680萬元售出，呎價2487元，買家以Grand Sky (HK) Industrial limited作登記，公司董事包括台灣宏福實業創辦人、在台灣被稱為「神秘鞋王」的台灣前首富張聰淵及其女兒張文馨。原業主2023年底3200萬元購入，持貨1年多帳面獲利1480萬元或46%。

[香港地產]

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