高力香港曾展鵬：賣地應刪不必要條款 增吸引力

倘地價收入回升 可幫助減赤

香港稅務學會會長吳錦華在2021年3月18日本欄見報的專訪中指出，本港過去多年來一直奉行高地價政策，變相是徵收「地產稅」，2017/18至2019/20財政年度地價收入分別佔政府收入26.6%、19.5%及25.0%，決策者須留意一旦大幅增加供應將打擊地價收入。

上文見報後，雖然本港政府在2021/22財政年度仍錄得地價收入1430億元，令期內錄得293億元盈餘，惟隨着2022/23財政年度地價收入開始大跌，至2023/24財政年度僅195億元（見圖），期內均錄得逾千億元財赤。至於本財政年度，雖然去年2月《財政預算案》曾預測地價收入約330億元，惟上月7日發展局長甯漢豪表示，截至當日地價收入僅有40多億元；財政司長陳茂波上月4日表示，料本財政年度赤字少於1000億元，較去年2月《財政預算案》估計的481億元高。

高力香港曾展鵬本周一在專訪中指出，本港料連續3個財政年度出現「千億財赤」，原因之一是期內地價收入大跌，令地價收入佔政府收入比例由兩成多跌至單位數。他認為，政府希望縮減財赤，促進地價收入回升是最有效方法之一，而這便要從發展商近年保守投地的原因開始說起。

指近年賣地條款複雜 如「賣豬肉搭豬骨」

曾展鵬表示：「目前本港息口處於高位，經濟前景亦不明朗，而且政府近年賣地時亦增加不少條款，令發展商除了要興建住宅物業出售外，亦要承擔興建公共設施或基建等其他附帶責任，這便好像豬肉檔檔主要求買家買豬肉時亦一定要買豬骨。在現時不穩定、高風險的宏觀環境下，政府還要發展商孭這麼多責任上身，如果你是發展商，你也會諗清楚才買地，影響所及，政府近年賣地成績也並不理想。」

值得留意的是，去年6月政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」），作為資助出售房屋項目，中標發展商需一次過推出所有住宅單位予指定符合居屋購買資格買家，售價為當時評估市價的六五折；首個「樂建居」項目去年7月招標，位於柴灣祥民道旁山坡，地盤面積56,112方呎，要求中標發展商平整地盤及興建有蓋行人通道至港鐵柴灣站，結果流標收場。

就目前市况而言，曾展鵬建議，政府向市場出售住宅土地時，不必要的賣地條款應該盡量省卻，致力提升該土地的吸引力，方可促成交易。

倡補地價金額貼近市價 利促成交易

另外，綜合地政總署數據，2024年全年補地價收入約52.39億元，不單較2023年197.61億元大減73.5%，而且連續3年下跌。

曾展鵬透露，據高力香港向客戶及業界了解，土地業權人需要進行契約修訂以發展住宅項目時，近年地政總署批出的補地價金額與市場上的分歧仍然比較大，他認為補地價金額應該更貼近市價，有利相關交易成事，這樣可為政府帶來補地價收入，從而減少財赤。

明報記者 葉創成

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