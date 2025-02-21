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朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票

【明報專訊】周末兩日多個新盤開售、涉約490伙，為逾4個月來最多新盤銷售的周末，包括市場焦點新盤、樓花期約10個月的嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰，明日於鰂魚涌嘉里中心首輪開售250伙，項目截收逾1.4萬票，超額約55倍，為去年10月華懋長沙灣東京街瑜悅後，約4個月來再有累收逾萬票的全新盤。即使大型新盤搶去不少購買力，兩個市區新盤──恒地（0012）九龍城南首及宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto，同於明日起收票，繼續推高新盤市場氣氛。

明報記者 江俊洋 林可為

美國聯儲局自去年9月宣布減息後，港銀亦跟隨減息，一度刺激新盤市場入票熱潮，去年10月開售的新地（0016）啟德天璽‧天，首輪收票首4日已錄約萬票，最終累收逾2.9萬票，以首輪價單發售204伙計，超額逾141倍，創2013年一手新例實施後11年新高。

華懋同期乘勢推出長沙灣瑜悦，首輪盡推198伙，亦累收逾1.1萬票，超額逾55倍。不過，其後市場對減息消息逐漸消化，加上年尾及節日因素，其他新盤收票反應一般，直至朗天峰以一房折實價低於300萬元作招徠，最終成為4個月來首輪開售收破萬票的全新盤。

澄天加推17伙 下周一起招標

另一邊廂，以現樓推售的鴨脷洲Coasto則於明日起收票，今日起對外開放現樓示範單位，其中25樓D室，屬實用面積287方呎標準1房戶、連裝修家具，開放式廚房配備海洋藍色廚櫃、梳化和餐枱；露台連工作平台可遠望海洋公園及海景。設計師利用單位高樓底優勢，於睡房內打造閣樓，寢區與工作間兼備。

正當Coasto 部署短期開售之際，鄰區香港仔、近期已入伙的英皇（0163）澄天，本月連錄4宗成交，套現近2000萬元，項目即日起對外開放現樓示範單位，並加推17伙高層海景戶（屬實用面積287至400方呎一至兩房），下周一至3月31日招標發售。

Belgravia Place 2期最快今日開價

此外，新世界（0017）北角皇都最新以648.7萬元售出7樓B7室，實用面積362方呎1房戶，呎價約1.8萬元。

新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，項目前晚加推63伙，並於周日以先到先得形式發售20伙，整批折實均呎21,539元，包括5伙1房戶、15伙兩房戶，定價871.9萬元起，呎價約2.43萬元起，最高折扣22%計，折實價680萬元起，折實呎價1.89萬元起。

至於恒地長沙灣巴域街Belgravia Place 2期，最快今日開價，而旗下紅磡THE HADDON則突擊加推46伙，屬實用面積266至411方呎的1房及兩房戶，扣除最高11.5%折扣，折實價約471.9萬元起，折實呎價17,694元起，下周一先到先得形式推售16伙。

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