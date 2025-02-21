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YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價

【明報專訊】日前投得東涌住宅地的新地（0016），旗下新盤有望於下周新一份《財政預算案》公布前後登場，其中樓花期約10個月的西沙SIERRA SEA，正待批預售，發展商繼續軟銷。新地副董事總經理雷霆透露，由項目駕車前往港鐵烏溪沙及大學站，分別需要約5分鐘及約9分鐘，以及有多條巴士及小巴線往馬鞍山、大學站及港島等地方。至於集團頭炮新盤、天水圍YOHO WEST PARKSIDE亦料快將獲批預售，雷霆期望該盤最快下周開價，並於下月初開售，而SIERRA SEA將緊接推出。

SILVERSANDS今年開齋 實呎2.1萬沽

綜合市場資訊，本月整體一手成交累錄約680宗。信置（0083）發展、已屆現樓的馬鞍山SILVERSANDS，位於1座8樓B室，實用面積921方呎、3房1套連儲物房間隔，連車位以1934.1萬元售出，呎價2.1萬元，為項目今年首宗成交。據成交紀錄冊顯示，買家享有360日成交期，享有先住後付優惠及代繳印花稅優惠。

億京旗下已屆現樓大埔白石角海日灣，據成交紀錄冊顯示，Court C 第2座8樓D室，實用面積1046方呎3房1套連儲物室間隔，以1581.6萬元成交、實呎1.51萬元。買家採先租後買付款計劃，可獲逾262萬元租金回贈（佔成交價約17%）。

另外，路勁（1098）及港鐵（0066）合作現樓項目、黃竹坑港島南岸晉環，本周連沽3伙，套現約9500萬元，最新以914.9萬元售出第2A座23樓G室，屬實用面積370方呎的1房戶，實呎約2.47萬元。

預料下半年落成的泛海（0129）洪水橋滙都II，於今晚7時發售最後45伙，包括9伙標準1房、9伙標準兩房，以及27伙連天台特色戶，折實呎價由9388元起。項目新一輪開售前夕，再錄得新成交，位於5座1樓B08室，實用面積434方呎，兩房間隔，成交價412.36萬元，呎價9501元。此外，第5座1樓A12室，實用面積430方呎，兩房間隔，則以421.85萬元售出，呎價9810元。

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