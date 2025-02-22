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恒地雙盤齊發 Belgravia II均呎1.59萬 貼近一年前1期呎價 首批1房折實409萬起

【明報專訊】多個發展商於政府下周三公布新一份《財政預算案》前推盤，其中恒地（0012）更雙盤齊發，繼日前九龍城南角道南首開價後，旗下樓花期約18個月、位於長沙灣巴域街的Belgravia Place II，亦緊接登場，以折實均呎15,968元首推50伙，與同系第1期約一年前公布的首推折實均呎15,902元相若，而262方呎最平一房折實408.78萬元，亦貼近南首258方呎一房折實409.95萬元入場價。兩盤同於今日起收票，更有機會短期內同期開售。

明報記者 江俊洋

除同時收票外，上述兩盤示範單位均設於尖沙嘴美麗華廣場內。雖然Belgravia Place兩個期數的開價相若，惟恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place II定價是以第1期在售單位價格作參考，期望首批能夠全數沽清。項目為買家提供多項付款方法，其中120天現金付款計劃，以及150天人才現金付款計劃，均有最高10%折扣率，後者只適用於合資格外來人才，而成交期亦延長至150天；至於建築期付款最高折扣率為5.5%，較上述兩種付款辦法相差4.5個百分點。

首批50伙 逾兩成折實低於500萬

Belgravia Place II首張價單涵蓋11伙一房戶、23伙兩房戶、16伙3房戶，實用面積介乎262至518方呎，定價由454.2萬至934.7萬元、呎價16,765至18,523元，以10%折扣計，折實價408.78萬至841.23萬元，折實呎價15,088至16,670元。折實最低呎價單位，為2座3樓09室，實用面積353方呎的兩房戶，折實價532.6萬元、呎價15,088元。折實入場單位為2座3樓07室，屬實用面積262方呎一房戶，定價454.2萬元，折實價408.78萬元、折實呎價15,602元。首批有11伙（或全盤22%），即所有1房戶，折實價均低於500萬元。

大手客1611萬連購HADDON兩伙

值得留意的是，上述折實一房入場價，與日前首度開價、同系新盤南首的一房折實入場價相若，南首首推63伙，1個實用面積258方呎一房戶，扣除8%折扣後，折實價409.95萬元。事實上，恒地兩大九龍新盤各有賣點，Belgravia Place II主打兩、三房戶，自設逾2萬方呎會所，而南首則以位置取勝，項目樓下為港鐵宋皇臺站出入口，更位屬小學41校網，料吸引不少家庭客。

另外，同系紅磡的THE HADDON單日連錄得成交，據悉獲大手客以逾1611萬元連掃兩伙兩房單位，分別為16及17樓D室，實用面積同為411方呎，分別以802.07萬元及809.24萬元售出，呎價均逾1.9萬元。

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