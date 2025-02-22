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預算案前CCL跌0.78% 減息後最大跌幅

【明報專訊】下周三新一份《財政預算案》公布前，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報137.39點，按周跌0.78%，見近8周低位，跌幅是去年9月減息以來20周最大，較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌3.94%。此外，今周八大樓價指數齊跌，為23周、即近半年以來首見，樓價橫行3個月後再度受壓。

八大指數齊跌 近半年首見

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，上述有關數字主要反映農曆新年長假、1月30日美國聯儲局維持利率不變，以及2月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市况。CCL處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。今年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%，但指數仍較去年9月首次減息前135.86點低位升1.13%，並較去年3月撤辣前的低位143.02點跌3.94%。她指出，市場觀望氣氛濃厚，下周三《財政預算案》若有振興樓市措施，下月下旬CCL或有望見底回升。

沙田翠華花園再錄二手蝕讓。中原地產區域營業董事黎宗文表示，翠華花園本月暫錄3宗成交，其中B座中層08室，實用面積215方呎一房戶，上車客以278.8萬元購入、實呎12,967元。原業主2021年約402萬元購入，帳面蝕123.2萬元或31%，連使費料實蝕約139萬元或35%。

翠華一房279萬沽 4年實蝕35%

另沙田九肚麗坪路屋苑玖瓏山，新錄大幅貶值銀主盤成交。美聯助理聯席董事廖粕光表示，玖瓏山月瓏閣第2座極低層複式戶，實用面積2157方呎4房1套間隔、連659方呎花園及1個車位，換樓客斥2600萬元購入、實呎約12,054元。原業主2016年約4238.24萬元連車位購入，其後單位淪為銀主物業，帳面貶值1638.2萬元或約39%。

偉華中心兩房412萬沽

5個月炒貴一成

雖然樓價指數回軟，但仍有個別新界上車盤錄得短炒獲利個案。中原地產區域營業董事黎宗文表示，偉華中心錄得本月首宗成交，位於2座中層C室，實用面積308方呎，兩房間隔，以412萬元易手，實呎13,377元，買家為上車客。原業主去年9月約375.8萬元購入，帳面獲利約36.2萬元或近一成。

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