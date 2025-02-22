moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

青衣物流地收一標書 業界料有流標風險

【明報專訊】為推動現代物流業的發展，由去年至2027年，政府將推出4幅物流用地，其中首幅推售的物流地位於青衣青鴻路與青衣路交界，屬「巨無霸」地皮，可建樓面逾245萬方呎，地皮昨日截標，運輸及物流局只收到一份標書。據悉，入標財團為星資豐樹產業，該集團2013年以16.926億元中標昨日截標毗鄰的物流地，並已發展為豐樹青衣物流中心，若成功投得地皮，料能產生協同效應。有測量師指出，該地料有流標風險。

昨日截標的物流地，位處青衣東面，鄰近藍澄灣，地皮面積約44.7萬方呎，最高可建樓面約245.24萬方呎，是政府近年推出的物流地中，暫為規模最大的一幅物流地，以發展多層現代物流設施及公眾停車場，須提供至少550個貨車泊位。

豐樹12年前投得毗鄰地

呎價1850元

據悉，入標財團為星資豐樹產業，該集團2013年以16.926億元中標昨日截標毗鄰的物流地，以可建樓面91.5萬方呎計，每方呎樓面地價約1850元，並已發展為豐樹青衣物流中心。

值得留意的是，政府過去約10多年，曾先後推出5幅物流地，每次入標反應也不俗，對上一幅推售的物流地，則是疫情期間2022年推出位於葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界地皮，由從事倉儲投資物業開發的ESR（1821）投得，中標價52.56億元，每方呎樓面地價3539元，該集團後來引入華懋作合作伙伴。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次地皮規模大，市場缺乏有財力又願意投資的營運者，只收到一份標書，情况並不理想，料有流標風險。綜合市場人士估計，青衣物流地於截標前的估值約24.5億至37億元， 預計每方呎樓面地價約1000至1510元。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延分析指出，葵涌和青衣地區將在2027/28年新增約650萬方呎可作物流供應的樓面，而目前高品質物流的空置率徘徊在10%以下，3年後新增的供應，將會增加未來的空置率。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款