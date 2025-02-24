新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票

明報記者 林尚民

綜合市場消息及一手成交紀錄冊，過去兩日市場共錄得約327宗一手成交，為去年10月底以來最旺周末，當中以過去周六首輪銷售250伙、並即日沽清的朗天峰佔最多，料短期加推。受朗天峰帶動，泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都過去兩日亦售出約20伙，泛海國際集團執行董事關堡林指出，滙都II自去年11月底開售至今約3個月共沽出371伙，佔滙都II全盤402伙逾九成，整個滙都則累售797伙，佔已推出841伙近95%，集團正積極考慮短期內加推滙都I單位。

緹外兩年多累沽34伙共涉逾百億

過去兩日市場不乏大額成交，嘉里同系九龍半山龍駒道緹外昨以1.72億元連車位售出1座地下A室，實用4071方呎，連1954方呎花園，4房4套另加雙工人房間隔，實呎42,250元，買方可享提早佔用優惠，並獲發展商提供樓價4.25%從價印花稅津貼。項目自2022年10月至今累售34伙，總成交金額破100億元。

長實（1113）、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸Blue Coast II昨連售兩伙，其中一名買家上月買入期指，周五平好倉勁賺500萬元後，昨即睇即買項目一個兩房戶。長實營業部首席經理郭子威表示，近期恒指大升，有利投資氣氛，售樓處周末參觀人流大增5倍，集團正商討短期加推。

Belgravia Place II昨加推68伙

至於3盤齊收票下，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，南首最快本周初落實銷售安排，而截至昨晚6時半，項目兩日暫收逾1700票，以首張價單63伙計，超額逾25倍。同系Belgravia Place II昨加推2號價單，涉68伙，折實均呎15,988元，與首張價單50伙折實均呎15,968元相若。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，今張價單以兩三房單位為主，共涉65伙，折實呎價15,090元起。項目過去兩日暫收約770票，以已公布價單118伙計，超額約5.5倍。宏安地產執行董事程德韻指出，旗下已屆現樓的Coasto，至昨晚7時暫累收近600票，若以已推出兩張價單60伙計，超額逾9倍。

[香港地產]